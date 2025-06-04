В приложении «Резерв+» появились новые важные функции для военнообязанных

Министерство обороны Украины продолжает развивать приложение для учета военнообязанных граждан. В приложении «Резерв+» появились две новые функции, которые призваны сделать учет более прозрачным и удобным. Об обновлении сообщило Министерство обороны Украины.

Что нового появилось в «Резерве+»?

Первое обновление – отображение инвалидности в электронном военном документе. Теперь пользователи могут видеть свою группу инвалидности, если таковая есть, а также ее причину. Эти данные интегрируются автоматически без необходимости ручного внесения. Это особенно важно для лиц, уволенных или ограниченно пригодных к службе по медицинским показаниям.

Второе важное новшество — сохранение предыдущей версии электронного документа после его обновления. То есть даже после изменения данных или загрузки новой версии военного документа старый вариант будет оставаться доступным для просмотра. Это решение уменьшит риск потери важной информации, которая могла бы потребоваться при различных проверках.

Если будет отображаться чрезмерная нагрузка на систему, в интерфейсе документа будет появляться специальное информационное сообщение с ориентировочным временем обновления.

По словам Екатерины Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации, новые функции — это очередной шаг к построению единой цифровой экосистемы для всех военнообязанных.

«Продолжаем наполнять “Резерв+” полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, способную удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса военного учета», — отметила чиновник.

Предварительные обновления и функционал приложения

Напомним, что приложение «Резерв+» было запущено в 2023 году. С этого времени функционал постепенно расширялся. В конце января 2024 в приложении ввели электронные направления в ТЦК, а с 1 апреля полноценно заработал электронный кабинет военнообязанного, где можно обновить свои данные, отслеживать статус учета и взаимодействовать с ТЦК дистанционно.

Кроме того, в предыдущих версиях появился инструмент онлайн-рекрутинга – через него потенциальные военнослужащие могут ознакомиться с актуальными вакансиями, узнать детали о конкретных бригадах, подразделениях или командирах.