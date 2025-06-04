У застосунку «Резерв+» з’явилися нові важливі функції для військовозобов’язаних

Міністерство оборони України продовжує розвивати додаток для обліку військовозобов’язаних громадян. У застосунку «Резерв+», з’явилося дві нові функції, які покликані зробити облік більш прозорим і зручним. Про оновлення повідомило Міністерство оборони.

Що нового зʼявилося в «Резерв+»?

Перше оновлення — відображення інвалідності в електронному військовому документі. Тепер користувачі можуть бачити свою групу інвалідності, якщо така є, а також її причину. Ці дані інтегруються автоматично, без необхідності ручного внесення. Це особливо важливо для осіб, звільнених або обмежено придатних до служби за медичними показаннями.

Друга важлива новація — збереження попередньої версії електронного документа після його оновлення. Тобто навіть після зміни даних або завантаження нової версії військового документа, старий варіант залишатиметься доступним для перегляду. Це рішення зменшить ризик втрати важливої інформації, яка могла б знадобитися під час різноманітних перевірок.

Якщо буде спостерігатися надмірне навантаження на систему, в інтерфейсі документа зʼявлятиметься спеціальне інформаційне повідомлення з орієнтовним часом оновлення.

За словами Катерини Черногоренко, заступниці міністра оборони з питань цифровізації, нові функції — це черговий крок до побудови єдиної цифрової екосистеми для всіх військовозобов’язаних.

«Продовжуємо наповнювати “Резерв+” корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку», — наголосила посадовиця.

Попередні оновлення та функціонал застосунку

Нагадаємо, що застосунок «Резерв+» був запущений у 2023 році. З того часу функціонал поступово розширювався. Наприкінці січня 2024 року в додатку запровадили електронні направлення до ТЦК, а з 1 квітня повноцінно запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного, де можна оновити свої дані, відстежувати статус обліку та взаємодіяти з ТЦК дистанційно.

Крім того, у попередніх версіях з’явився інструмент онлайн-рекрутингу — через нього потенційні військовослужбовці можуть ознайомитися з актуальними вакансіями, дізнатися деталі про конкретні бригади, підрозділи або командирів.