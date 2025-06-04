В Украине бешеными темпами дешевеет популярный овощ: в чем причина и какие актуальные цены в супермаркетах

В Украине стремительно снизилась стоимость молодой капусты. Сегодня его можно приобрести по цене от 13 до 22 грн/кг. Хотя еще неделю назад белокочанная капуста нового урожая стоила на 38% дороже. Эксперты рынка рассказали, с чем связан такой ценопад и что будет с ценами на капусту в дальнейшем.

Почему дешевеет капуста?

Обвал цен на один из самых популярных в Украине овощей вызвали сразу несколько факторов, а именно:

значительный рост предложения – как только в Украине стабилизировалась ситуация с погодой, фермеры вышли на рынок, предлагая немалые объемы продукции и тем самым провоцируя ее избыток;

– как только в Украине стабилизировалась ситуация с погодой, фермеры вышли на рынок, предлагая немалые объемы продукции и тем самым провоцируя ее избыток; снижение качества урожая – из-за обильных осадков, в том числе грозы и град, не покидавших большинство регионов Украины в течение нескольких прошлых недель, часть урожая капусты начала портиться, теряя свой товарный вид;

– из-за обильных осадков, в том числе грозы и град, не покидавших большинство регионов Украины в течение нескольких прошлых недель, часть урожая капусты начала портиться, теряя свой товарный вид; уменьшение спроса на капусту – хоть белокочанная капуста и подешевела, украинцы не «бросились» на закупки, что повлекло за собой значительный диссонанс между предложением и спросом.

Вот три основные причины, по которым стоимость капусты за последнюю неделю снизилась более чем на треть. Но даже несмотря на это, цены на популярный овощ остаются более чем на 30% выше, чем в июне 2024 года. Однако эксперты убеждены, что ценопад будет продолжаться, и цены на капусту к середине июня могут упасть еще ниже.

Сколько стоит капуста в супермаркетах?

По информации от Минфина, цены на белокочанную капусту в самых популярных супермаркетах Украины сегодня составляют в среднем 38,72 грн/кг. В целом же цены колеблются в пределах от 34 до 40 грн/кг, а именно:

в «Сильпо» – 34,80 грн/кг;

в «АТБ» – 39,89 грн/кг;

в «Fozzy» – 39,99 грн/кг.

Однако эксперты рынка не советуют спешить и сразу скупать капусту в больших объемах, ведь вскоре цены на овощ могут упасть еще ниже.