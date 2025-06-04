В Україні шаленими темпами дешевшає популярний овоч: в чому причина та які актуальні ціни в супермаркетах

В Україні стрімко знизилась вартість молодої капусти. Сьогодні її можна придбати за ціною від 13 до 22 грн/кг. Хоча ще тиждень тому білокачанна капуста нового врожаю коштувала на 38% дорожче. Експерти ринку розповіли, з чим пов’язаний такий цінопад та що буде з цінами на капусту у подальшому.

Чому дешевшає капуста?

Обвал цін на один з найпопулярніших в Україні овочів спричинили одразу кілька факторів, а саме:

значне зростання пропозиції – щойно в Україні стабілізувалася ситуація з погодою, фермери вийшли на ринок, пропонуючи чималі обсяги продукції і тим самим провокуючи її надлишок;

– щойно в Україні стабілізувалася ситуація з погодою, фермери вийшли на ринок, пропонуючи чималі обсяги продукції і тим самим провокуючи її надлишок; зниження якості врожаю – через рясні опади, в тому числі грози та град, що не полишали більшість регіонів України протягом кількох минулих тижнів, частина врожаю капусти почала псуватися, втрачаючи свій товарний вигляд;

– через рясні опади, в тому числі грози та град, що не полишали більшість регіонів України протягом кількох минулих тижнів, частина врожаю капусти почала псуватися, втрачаючи свій товарний вигляд; зменшення попиту на капусту – хоч білокачанна капуста і подешевшала, українці не «кинулися» на закупи, що спричинило значний дисонанс між пропозицією та попитом.

Ось три основні причини, через які вартість капусти за останній тиждень знизилась більш ніж на третину. Але навіть попри це ціни на популярний овоч залишаються більш ніж на 30% вищими, ніж у червні 2024 року. Однак експерти переконані, що цінопад продовжуватиметься і ціни на капусту до середини червня можуть впасти ще нижче.

Скільки коштує капуста в супермаркетах?

За інформацією від «Мінфіну», ціни на білокачанну капусту в найпопулярніших супермаркетах України сьогодні становлять в середньому 38,72 грн/кг. Загалом же ціни коливаються в межах від 34 до майже 40 грн/кг, а саме:

у «Сільпо» – 34,80 грн/кг;

у «АТБ» – 39,89 грн/кг;

у «Fozzy» – 39,99 грн/кг.

Проте експерти ринку не радять спішити та одразу скуповувати капусту у великих обсягах, адже незабаром ціни на цей овоч можуть впасти ще нижче.