Кондиціонери – це вже пережиток минулого: «нове слово» у охолодженні приміщень

В Україні, згідно з тенденцію кількох минулих років, кожне наступне літо встановлює нові рекорди спеки. Саме тому кондиціонери вже давно увійшли до переліку найнеобхіднішої побутової техніки українців. Однак цей прилад, з огляду на актуальні ціни за електроенергію, може «з’їсти» значну частину вашого бюджету. Тож є сенс розглянути більш бюджетні варіанти, зокрема так звану «сяючу стелю», яка вже б’є всі рекорди популярності у Європі.

«Сяюча стеля» – що це таке?

Система кондиціонування приміщень, яку називають «сяючою стелею» – це по суті своїй просто трубки із холодною водою. З їх допомогою тепле повітря, що підіймається вгору, стрімко знижує свою температуру. І все це без неприємного гудіння, протягів та витрати сотень кіловатів електроенергії.

Чому ця система може «заткнути за пояс» кондиціонер?

«Сяюча стеля» працює непомітно, не створюючи жодного шуму, в тому числі гудіння чи дзюрчання. Ця система клімат-контролю не сушить повітря, як звичайний кондиціонер. За рахунок відсутності повітряного потоку, вона не провокує циркуляцію пилюки, а разом з нею і алергенів. Не створює протягів у приміщенні, які є особливо небезпечними для маленьких дітей. Заощаджує до 30% електроенергії, а якщо під’єднати цю систему до сонячних батарей – вона стає майже безкоштовною. Не потребує регулярного обслуговування та заміни фільтрів.

І все ж один мінус є, але він не критичний

Єдиним недоліком системи кондиціонування «сяюча стеля» є вартість її встановлення, яка значно перевищує ціни на монтаж звичайного кондиціонера. Але ця одноразова витрата окупиться вам вже в перші місяці роботи новітньої системи кондиціонування.

Зокрема «сяюча стеля» стане чудовим вибором для власників маленьких квартир. Така система не забирає цінного простору, адже трубки, що охолоджують повітря вмонтовані у стелю і майже не помітні.