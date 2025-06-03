Изменения в электросети: с 1 июля в Украине вырастет напряжение – повлияет ли это на тарифы и технику

С 1 июля 2025 года в Украине произойдут изменения в электросети: напряжение вырастет с 220 до 230 вольт. Это решение, принятое Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением №550 от 15 апреля 2025 года, вызывает вопросы относительно возможного влияния на тарифы для населения и безопасность бытовой техники.

Зачем повышают напряжение и как это связано с ЕС

Решение о повышении напряжения до 230 вольт является частью стратегии Украины по интеграции в европейский энергетический рынок. Это шаг к приведению украинской энергосистемы в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Основные преимущества повышения напряжения, по словам НКРЭКУ:

Предотвращение колебаний. Рост напряжения позволит предотвратить резкие перепады, которые могут угрожать электрическому оборудованию.

Стабильность света. Ожидается, что электроснабжение станет более стабильным.

Снижение нагрева проводки: Проводка будет значительно меньше нагреваться.

Отсутствие мерцания. Лампочки не будут мигать, что улучшит комфорт потребителей.

Эти изменения имеют целью повысить надежность и качество электроснабжения в стране.

Изменится ли тариф и безопасна ли техника?

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк уверяет, что повышение напряжения в сети никоим образом не повлияет на тариф на электроэнергию для населения. Следовательно, за стоимость киловатт-часа украинцам не стоит волноваться из-за этого нововведения.

Кроме того, НКРЭКУ отмечает, что новый стандарт напряжения не угрожает бытовым устройствам. Современная техника – от холодильников до компьютеров – имеет маркировку 220-240 вольт, что свидетельствует о ее совместимости с новыми параметрами. Поэтому сбоев или поломок техники не ожидается. Более того, предполагается, что благодаря стабилизации напряжения нагрузка на внутренние электронные компоненты приборов будет меньше, что позволит им работать в оптимальном режиме без перегрузок, потенциально продлевая срок их службы.