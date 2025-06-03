Зміни в електромережі: з 1 липня в Україні зросте напруга – чи вплине це на тарифи та техніку

З 1 липня 2025 року в Україні відбудуться зміни в електромережі: напруга зросте з 220 до 230 вольтів. Це рішення, ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) постановою №550 від 15 квітня 2025 року, викликає питання щодо можливого впливу на тарифи для населення та безпеку побутової техніки.

Навіщо підвищують напругу та як це пов’язано з ЄС

Рішення про підвищення напруги до 230 вольтів є частиною стратегії України з інтеграції в європейський енергетичний ринок. Це крок до приведення української енергосистеми у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

Основні переваги підвищення напруги, за словами НКРЕКП:

Запобігання коливанням. Зростання напруги дозволить запобігти різким перепадам, які можуть загрожувати електричному обладнанню.

Стабільність світла. Очікується, що електропостачання стане стабільнішим.

Зниження нагріву проводки: Проводка буде значно менше нагріватися.

Відсутність мерехтіння. Лампочки не блиматимуть, що покращить комфорт споживачів.

Ці зміни мають на меті підвищити надійність та якість електропостачання в країні.

Чи зміниться тариф та чи безпечна техніка?

Народний депутат України Сергій Нагорняк запевняє, що підвищення напруги в мережі жодним чином не вплине на тариф на електроенергію для населення. Отже, за вартість кіловат-години українцям не варто хвилюватися через це нововведення.

Крім того, НКРЕКП наголошує, що новий стандарт напруги не загрожує побутовим пристроям. Сучасна техніка – від холодильників до комп’ютерів – має маркування 220-240 вольт, що свідчить про її сумісність з новими параметрами. Тому збоїв чи поломок техніки не очікується. Більше того, передбачається, що завдяки стабілізації напруги навантаження на внутрішні електронні компоненти приладів буде меншим, що дозволить їм працювати в оптимальному режимі без перевантажень, потенційно продовжуючи термін їхньої служби.