Украинцы активно отказываются от микроволновок: может ли что-нибудь заменить это устройство?
На рынке каждый год появляются новые бытовые приборы, вытесняющие старые и всем хорошо знакомые. К примеру, фритюрница. Многие украинцы стали ею пользоваться и полностью отказались от микроволновки. Уместно ли это? И может ли фритюрница качественно выполнять все те же функции?
Есть ли у фритюрницы преимущества над микроволновкой?
Фритюрницы с горячим воздухом обеспечивают эффект хрустящей корочки без использования масла или с его минимальным количеством. Именно поэтому они хорошо подходят для разогрева пищи, потерявшей хрустящую корочку после хранения, например, пиццы, картофеля фри или наггетсов. В таких случаях микроволновка часто делает блюдо мягким.
Кроме разогрева, фритюрница может выполнять функции мини-духовки – в ней можно готовить кексы, тосты, овощи, печеный картофель, мясо. Обычно она нагревается быстрее, чем обычная духовка, и не требует длительного предварительного разогрева.
Преимущества фритюрницы с горячим воздухом:
- Минимум жира при разогреве.
- Сохранение хрустящей корочки.
- Универсальность: выпекание, запекание, гриль.
Однако следует учитывать и некоторые нюансы.
- Объем камеры ограничен — для большой семьи может быть мало.
- Необходимо регулярно очищать внутреннюю камеру и корзину.
Также фритюрница не подходит для разогрева редких блюд.
Когда микроволновка остается незаменимой?
Несмотря на многофункциональность современных фритюрниц, микроволновка и в дальнейшем остается удобным и быстрым решением для ежедневных потребностей. Особенно когда речь идет о разогреве супов, соусов, молока или приготовления каш. В таких случаях фритюрница просто не подходит из-за конструктивных особенностей. Жидкость может разбрызгиваться и не нагревается равномерно.
Микроволновая печь также остается наиболее удобным вариантом для быстрого разогрева готовой пищи (за 1–2 минуты) и размораживания продуктов.