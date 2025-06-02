Украинцы активно отказываются от микроволновок: может ли что-нибудь заменить это устройство?

На рынке каждый год появляются новые бытовые приборы, вытесняющие старые и всем хорошо знакомые. К примеру, фритюрница. Многие украинцы стали ею пользоваться и полностью отказались от микроволновки. Уместно ли это? И может ли фритюрница качественно выполнять все те же функции?

Есть ли у фритюрницы преимущества над микроволновкой?

Фритюрницы с горячим воздухом обеспечивают эффект хрустящей корочки без использования масла или с его минимальным количеством. Именно поэтому они хорошо подходят для разогрева пищи, потерявшей хрустящую корочку после хранения, например, пиццы, картофеля фри или наггетсов. В таких случаях микроволновка часто делает блюдо мягким.

Кроме разогрева, фритюрница может выполнять функции мини-духовки – в ней можно готовить кексы, тосты, овощи, печеный картофель, мясо. Обычно она нагревается быстрее, чем обычная духовка, и не требует длительного предварительного разогрева.

Преимущества фритюрницы с горячим воздухом:

Минимум жира при разогреве. Сохранение хрустящей корочки. Универсальность: выпекание, запекание, гриль.

Однако следует учитывать и некоторые нюансы.

Объем камеры ограничен — для большой семьи может быть мало. Необходимо регулярно очищать внутреннюю камеру и корзину.

Также фритюрница не подходит для разогрева редких блюд.

Когда микроволновка остается незаменимой?

Несмотря на многофункциональность современных фритюрниц, микроволновка и в дальнейшем остается удобным и быстрым решением для ежедневных потребностей. Особенно когда речь идет о разогреве супов, соусов, молока или приготовления каш. В таких случаях фритюрница просто не подходит из-за конструктивных особенностей. Жидкость может разбрызгиваться и не нагревается равномерно.

Микроволновая печь также остается наиболее удобным вариантом для быстрого разогрева готовой пищи (за 1–2 минуты) и размораживания продуктов.