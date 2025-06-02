Українці активно відмовляються від мікрохвильовок: чи може щось замінити цей пристрій?
На ринку щороку з’являються нові побутові прилади, які витісняють старі та всім добре знайомі. Наприклад, фритюрниця. Багато українців почали нею користуватися й повністю відмовилися від мікрохвильової печі. Чи доречно це? І чи може фритюрниця якісно виконувати всі ті ж функції?
Чи має фритюрниця переваги над мікрохвильовкою?
Фритюрниці з гарячим повітрям забезпечують ефект хрусткої скоринки без використання олії або з її мінімальною кількістю. Саме тому вони добре підходять для розігріву їжі, яка втратила хрустку скоринку після зберігання, наприклад, піци, картоплі фрі чи нагетсів. У таких випадках мікрохвильова піч часто робить страву м’якою.
Крім розігріву, фритюрниця може виконувати функції міні-духовки — в ній можна готувати кекси, тости, овочі, печену картоплю, м’ясо. Зазвичай вона нагрівається швидше, ніж звичайна духовка, і не потребує тривалого попереднього розігріву.
Переваги фритюрниці з гарячим повітрям:
- Мінімум жиру при розігріванні.
- Збереження хрумкої скоринки.
- Універсальність: випікання, запікання, гриль.
Проте варто враховувати й деякі нюанси.
- Об’єм камери обмежений — для великої сім’ї може бути замало.
- Необхідно регулярно очищувати внутрішню камеру та кошик.
Також фритюрниця не підходить для розігріву рідких страв.
Коли мікрохвильова піч залишається незамінною?
Попри багатофункціональність сучасних фритюрниць, мікрохвильова піч і надалі залишається зручним і швидким рішенням для щоденних потреб. Особливо коли йдеться про розігрів супів, соусів, молока або приготування каш. У таких випадках фритюрниця просто не підходить через конструктивні особливості. Рідина в ній може розбризкуватись і не нагрівається рівномірно.
Мікрохвильова піч також залишається найзручнішим варіантом для швидкого розігріву готової їжі (за 1–2 хвилини) та розморожування продуктів