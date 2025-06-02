Українці активно відмовляються від мікрохвильовок: чи може щось замінити цей пристрій?

На ринку щороку з’являються нові побутові прилади, які витісняють старі та всім добре знайомі. Наприклад, фритюрниця. Багато українців почали нею користуватися й повністю відмовилися від мікрохвильової печі. Чи доречно це? І чи може фритюрниця якісно виконувати всі ті ж функції?

Чи має фритюрниця переваги над мікрохвильовкою?

Фритюрниці з гарячим повітрям забезпечують ефект хрусткої скоринки без використання олії або з її мінімальною кількістю. Саме тому вони добре підходять для розігріву їжі, яка втратила хрустку скоринку після зберігання, наприклад, піци, картоплі фрі чи нагетсів. У таких випадках мікрохвильова піч часто робить страву м’якою.

Крім розігріву, фритюрниця може виконувати функції міні-духовки — в ній можна готувати кекси, тости, овочі, печену картоплю, м’ясо. Зазвичай вона нагрівається швидше, ніж звичайна духовка, і не потребує тривалого попереднього розігріву.

Переваги фритюрниці з гарячим повітрям:

Мінімум жиру при розігріванні. Збереження хрумкої скоринки. Універсальність: випікання, запікання, гриль.

Проте варто враховувати й деякі нюанси.

Об’єм камери обмежений — для великої сім’ї може бути замало. Необхідно регулярно очищувати внутрішню камеру та кошик.

Також фритюрниця не підходить для розігріву рідких страв.

Коли мікрохвильова піч залишається незамінною?

Попри багатофункціональність сучасних фритюрниць, мікрохвильова піч і надалі залишається зручним і швидким рішенням для щоденних потреб. Особливо коли йдеться про розігрів супів, соусів, молока або приготування каш. У таких випадках фритюрниця просто не підходить через конструктивні особливості. Рідина в ній може розбризкуватись і не нагрівається рівномірно.

Мікрохвильова піч також залишається найзручнішим варіантом для швидкого розігріву готової їжі (за 1–2 хвилини) та розморожування продуктів