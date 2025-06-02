Названы категории украинцев, которые могут выходить на пенсию в 45 лет

В Украине общий пенсионный возраст составляет 60, 63 или 65 лет – в зависимости от продолжительности страхового стажа. Однако некоторые категории граждан имеют право на досрочный уход на пенсию, иногда даже в 45 лет. Это предусмотрено законодательством для тех, кто работает в сложных и опасных для жизни и здоровья условиях.

Кто имеет право на пенсию в 45 лет

По состоянию на 2025 год, к следующим категориям относятся:

Военнослужащие

Лица, проходившие службу в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбе, СБУ, полиции и других силовых структурах, могут получить пенсию после 25 лет выслуги. Часто это приходится именно на 45 лет.

Работники образования

Учителя общеобразовательных школ и преподаватели вузов имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии не менее 25 лет педагогического стажа. Если еще дополнительно была работа в сельской местности, сильные нагрузки или вредные условия, то возраст выхода может быть еще снижен.

Медицинские работники

Врачи, медсестры, фельдшеры и другие работники медицинских и социальных учреждений могут досрочно оформить пенсию по выслуге лет. Необходимое условие – не менее 25 лет стажа в сфере здравоохранения.

Правоохранители

Сотрудники полиции, СБУ, ДБР, прокуратуры, имеющие не менее 25 лет службы, также имеют право на раннюю пенсию.

Спасатели ГСЧС

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, постоянно работавшие в опасных условиях, могут выйти на пенсию раньше других — по выслуге лет.

Авиаторы

Мужчины, отработавшие в сфере авиации или как члены летно-испытательного состава не менее 25 лет и женщины со стажем от 20 лет, могут оформить пенсию уже в 45 лет.

Шахтеры и работники тяжелой промышленности

Работники, занятые на подземных работах, в горнодобывающей промышленности, металлургии, на химических предприятиях и т.д. могут выйти на пенсию в 45 лет, если имеют соответствующий страховой стаж и работали во вредных или опасных условиях.

Профессиональные спортсмены

Лица, которые более 6 лет были в составе национальных сборных и имеют общий спортивный стаж не менее 25 лет, также могут досрочно уйти на пенсию.

Кроме вышеперечисленных категорий, право на пенсию к общеустановленному возрасту имеют еще некоторые украинцы, например многодетные матери. Женщины, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей, могут оформить пенсию в 50 лет, если имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Мужчин это тоже касается, но только при условии, что отец самостоятельно воспитывал пятерых и более детей (или детей с инвалидностью). Такой мужчина имеет право на пенсию в 55 лет, при наличии не менее 20 лет страхового стажа.