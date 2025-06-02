Коли щуп може обдурити: часті помилки при вимірюванні рівня мастила та їх жахливі наслідки
Автоексперти розповіли до чого може призвести перелив мастила та як не згубити свій двигун через банальну неуважність.
Здавалось би перевірка рівня мастила у двигуні – це найпростіше, що може бути. Дістаєш щуп і дивишся, на якій висоті закінчується слід від мастила – ось, начебто, і все. Однак ця рутинна процедура має свої нюанси та особливості. Якщо їх оминути і неправильно виміряти рівень мастила, це згодом може вплинути на стан двигуна і навіть призвести до його поломки.
Коли не можна вимірювати рівень мастила?
Однією з найпоширеніших помилок автомобілістів під час перевірки рівня мастила є її несвоєчасність. Автоексперти попереджають, що не варто діставати щуп одразу, як заглушите двигун. Коли двигун щойно припинив роботу, мастило ще не встигло повністю стекти у піддон. Тобто, дістаючи щуп у цей момент, ви отримаєте занижені показники, адже частина моторного мастила все ще залишається у системі.
Чого може коштувати незначна помилка у вимірах?
Така, здавалось би, незначна помилка може коштувати вам здоров’я двигуна. Чому? Вирішивши, що мастила надто мало, ви неодмінно захочете долити ще. В результаті мастила у двигуні стане аж надто багато і надлишок може зпінитись, порушуючи тим самим його циркуляцію в системі.
Далі – ще гірше. Тиск мастила у двигуні зросте і неминуче з’являться протічки, що з часом призведе до значного погіршення роботи двигуна. У найгіршому ж випадку банальна помилка у вимірах рівня мастила може коштувати вам навіть каталізатора.
Важливо правильно вибрати на лише час, а й умови
Ще один важливий аспект вимірювання рівня мастила – це поверхня. Якщо машина стоїть під нахилом, результат вимірів буде неточним. Зіпсувати усе може навіть невеличкий нахил. Особливо це суттєво для автомобілів із маленьким об’ємом двигуна. Адже для них навіть мінімальна похибка у вимірюваннях може призвести до непоправних наслідків.
Перевіряйте рівень мастила правильно
Щоб вимірюваня рівня моторного мастила у двигуні дало максимально точний результат, потрібно крок за кроком виконати наступні дії:
- Заглушіть двигун і дайте мастилу 5-10 хвилин, щоб зтекти.
- Переконайтеся, що поверхня, на якій стоїть авто, не має нахилу.
- Дістаньте щуп та акуратно протріть його шматком чистої тканини.
- Вставне щуп назад, а потім знову дістаньте і перевірте рівень мастила.
Слідуючи цьому алгоритму ви точно не припуститеся помилки у вимірюваннях та вбережете свій двигун від її згубних наслідків.