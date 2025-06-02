Коли щуп може обдурити: часті помилки при вимірюванні рівня мастила та їх жахливі наслідки

Здавалось би перевірка рівня мастила у двигуні – це найпростіше, що може бути. Дістаєш щуп і дивишся, на якій висоті закінчується слід від мастила – ось, начебто, і все. Однак ця рутинна процедура має свої нюанси та особливості. Якщо їх оминути і неправильно виміряти рівень мастила, це згодом може вплинути на стан двигуна і навіть призвести до його поломки.

Коли не можна вимірювати рівень мастила?

Однією з найпоширеніших помилок автомобілістів під час перевірки рівня мастила є її несвоєчасність. Автоексперти попереджають, що не варто діставати щуп одразу, як заглушите двигун. Коли двигун щойно припинив роботу, мастило ще не встигло повністю стекти у піддон. Тобто, дістаючи щуп у цей момент, ви отримаєте занижені показники, адже частина моторного мастила все ще залишається у системі.

Чого може коштувати незначна помилка у вимірах?

Така, здавалось би, незначна помилка може коштувати вам здоров’я двигуна. Чому? Вирішивши, що мастила надто мало, ви неодмінно захочете долити ще. В результаті мастила у двигуні стане аж надто багато і надлишок може зпінитись, порушуючи тим самим його циркуляцію в системі.

Далі – ще гірше. Тиск мастила у двигуні зросте і неминуче з’являться протічки, що з часом призведе до значного погіршення роботи двигуна. У найгіршому ж випадку банальна помилка у вимірах рівня мастила може коштувати вам навіть каталізатора.

Важливо правильно вибрати на лише час, а й умови

Ще один важливий аспект вимірювання рівня мастила – це поверхня. Якщо машина стоїть під нахилом, результат вимірів буде неточним. Зіпсувати усе може навіть невеличкий нахил. Особливо це суттєво для автомобілів із маленьким об’ємом двигуна. Адже для них навіть мінімальна похибка у вимірюваннях може призвести до непоправних наслідків.

Перевіряйте рівень мастила правильно

Щоб вимірюваня рівня моторного мастила у двигуні дало максимально точний результат, потрібно крок за кроком виконати наступні дії:

Заглушіть двигун і дайте мастилу 5-10 хвилин, щоб зтекти. Переконайтеся, що поверхня, на якій стоїть авто, не має нахилу. Дістаньте щуп та акуратно протріть його шматком чистої тканини. Вставне щуп назад, а потім знову дістаньте і перевірте рівень мастила.

Слідуючи цьому алгоритму ви точно не припуститеся помилки у вимірюваннях та вбережете свій двигун від її згубних наслідків.