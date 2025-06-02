Названо категорії українців, які можуть виходити на пенсію у 45 років

В Україні загальний пенсійний вік становить 60, 63 або 65 років — залежно від тривалості страхового стажу. Проте деякі категорії громадян мають право на достроковий вихід на пенсію, іноді навіть у 45 років. Це передбачено законодавством для тих, хто працює у складних та небезпечних для життя і здоровʼя умовах.

Хто має право на пенсію у 45 років

Станом на 2025 рік, до таких категорій належать:

Військовослужбовці

Особи, які проходили службу у Збройних силах України, Нацгвардії, Держприкордонслужбі, СБУ, поліції та інших силових структурах, можуть отримати пенсію після 25 років вислуги. Часто це припадає саме на 45 років.

Працівники освіти

Вчителі загальноосвітніх шкіл та викладачі вишів мають право достроково вийти на пенсію за наявності щонайменше 25 років педагогічного стажу. Якщо ще й додатково була робота в сільській місцевості, сильні навантаження або шкідливі умови, то вік виходу може бути ще знижений.

Медичні працівники

Лікарі, медсестри, фельдшери та інші працівники медичних та соціальних закладів також можуть достроково оформити пенсію за вислугою років. Необхідна умова — щонайменше 25 років стажу у сфері охорони здоров’я.

Правоохоронці

Співробітники поліції, СБУ, ДБР, прокуратури, які мають не менше 25 років служби, також мають право на ранню пенсію.

Рятувальники ДСНС

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які постійно працювали у небезпечних умовах, можуть вийти на пенсію раніше за інших — за вислугою років.

Авіатори

Чоловіки, які відпрацювали у сфері авіації або як члени льотно-випробувального складу щонайменше 25 років, і жінки зі стажем від 20 років, можуть оформити пенсію вже у 45 років.

Шахтарі та працівники важкої промисловості

Працівники, зайняті на підземних роботах, у гірничо-видобувній промисловості, металургії, на хімічних підприємствах тощо, можуть вийти на пенсію у 45 років, якщо мають відповідний страховий стаж та працювали у шкідливих або небезпечних умовах.

Професійні спортсмени

Особи, які понад 6 років були у складі національних збірних та мають загальний спортивний стаж щонайменше 25 років, також можуть достроково піти на пенсію.

Окрім перерахованих вище категорій, право на пенсію до загальновстановленого віку мають ще деякі українці, наприклад, багатодітні матері. Жінки, які народили та виховали до шестирічного віку щонайменше п’ятеро дітей, можуть оформити пенсію у 50 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Чоловіків це теж стосується, але лише за умови, що батько самостійно виховував п’ятьох і більше дітей (або дітей з інвалідністю). Такий чоловік має право на пенсію у 55 років, за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.