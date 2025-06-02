Не любите ездить на СТО: 5 автомобилей, которые лишат вас этого удовольствия

Современный автопром будто бы умышленно производит автомобили, которые уже после первых 50-60 тыс. км приходится гнать на СТО. Благодаря таким машинам поездки на автосервис становятся не редкостью, как это было еще в конце прошлого века, а чуть ли не ежемесячным ритуалом. Однако даже несмотря на такую ​​тенденцию, есть автомобили, которые могут годами работать без поломок и почти не просят финансовых вложений. В основном это внедорожники и их счастливым обладателям можно только позавидовать.

1. Toyota RAV4 – ломать здесь нечего

Культовая модель RAV4 от Toyota уже давно полюбилась украинским автомобилистам. Наибольшим успехом пользуются вариации с двигателями 2.0 и 2.5 л. Эти машины способны бегать по 300-400 тыс. км, не прося капитального ремонта. Необходимо только регулярно менять смазку и не шалить во время управления. Коробка передач, подвеска, электроника – ни один «жизненно важный орган» этого автомобиля вас не подведет и не заставит преждевременно обращаться в автосервис.

2. Honda CR-V – надежность, достойная удивления

CR-V – еще один японский кроссовер, которому можно смело дать второе имя «стабильность». Попытайтесь посчитать, сколько комплектов тормозов вы используете, прежде чем вынуждены будете впервые заглянуть под капот этого автомобиля. Гарантируем, вы собьетесь со счета. Ходовая этой машины не замечает ям, а вариатор, если с ним обращаться осторожно, будет служить не один десяток лет.

3. Subaru Forester – «крепкий орешек» с полным приводом

Сложные коробки и «оппозитники» пугают многих желающих приобрести этот автомобиль. Однако Subaru Forester с атмосферным двигателем и самой обычной коробкой-автомат или мануальной коробкой передач не зря называют «крепким орешком». Главное не переусердствовать, доливая масло, и этот полноприводный «железный конь» вас точно не подведет.

4. Mitsubishi Outlander – нетронутая сервисная книга гарантирована

Outlander не считается невесть каким произведением искусства в мире автомобилей, но с этой машиной ваша сервисная книга точно будет пустовать. Особенно надежными можно назвать модели с двигателем на 2.4 л. Вариатор у Outlander не дает никакого повода для дискуссий, а электроника и кузов без нареканий выдержат даже строжайшую зиму.

5. Mazda CX-5 – идеальное сочетание красоты и надежности.

CX-5 – это уникальный пример стильного дизайна и исключительных показателей управляемости и выносливости. Вариант с атмосферным двигателем 2.0 или 2.5 л может казаться вечным, ведь на автосервис такие машины попадают крайне редко. Единственное, чем могут здесь развлечься автомастера – это расходники. Ведь больше у Mazda CX-5 ремонтировать просто нечего.