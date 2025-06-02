Не любите їздити на СТО: 5 автівок, які позбавлять вас цього задоволення

Сучасний автопром наче навмисне виробляє автомобілі, які вже після перших 50-60 тис. км доводиться гнати на СТО. Завдяки таким машинам поїздки на автосервіс стають не рідкістю, як це було ще наприкінці минулого століття, а ледь не щомісячним ритуалом. Однак, навіть незважаючи на таку тенденцію, є автомобілі, які можуть роками працювати без поломок та майже не просять фінансових вкладень. Переважно це позашляховики і їх щасливим власникам можна лише позаздрити.

1. Toyota RAV4 – ламати тут нічого

Культова модель RAV4 від Toyota вже давно полюбилася українським автомобілістам. Найбільшим успіхом у нас користуються варіації з двигунами 2.0 та 2.5 л. Ці машини здатні бігати по 300-400 тис. км, не просячи капітального ремонту. Потрібно лише регулярно міняти мастило та не шаліти під час керування. Коробка передач, підвіска, електроніка – жоден «життєво важливий орган» цієї автівки вас не підведе і не змусить передчасно звертатися до автосервісу.

2. Honda CR-V — надійність, гідна подиву

CR-V – ще один японський кросовер, якому можна сміливо дати друге ім’я «стабільність». Спробуйте порахувати, скільки комплектів гальм ви використаєте, перш ніж змушені будете вперше зазирнути під капот цієї автівки. Гарантуємо, ви зіб’єтеся з ліку. Ходова цієї машини не помічає вибоїн, а варіатор, якщо з ним поводитися обережно, буде служити не один десяток років.

3. Subaru Forester — «міцний горішок» з повним приводом

Складні коробки передач та «опозитники» лякають багатьох бажаючих придбати цей автомобіль. Однак Subaru Forester з атмосферним двигуном та найзвичайнішою коробкою-автомат чи мануальною коробкою передач не даремно називають «міцним горішком». Головне не перестаратися, доливаючи мастило, і цей повнопривідний «залізний кінь» вас точно не підведе.

4. Mitsubishi Outlander — неторкнута сервісна книга гарантована

Outlander не вважається хтозна яким витвором мистецтва у світі автівок, але з цією машиною ваша сервісна книга точно пустуватиме. Особливо надійними можна назвати моделі з двигуном на 2.4 л. Варіатор у Outlander не дає жодного приводу для дискусій, а електроніка та кузов без нарікань витримають навіть найсуворішу зиму.

5. Mazda CX-5 — ідеальне поєднання краси та надійності

CX-5 – це унікальний приклад стильного дизайну та виняткових показників керованості й витривалості. Варіант із атмосферним двигуном 2.0 чи 2.5 л може здаватися вічним, адже на автосервіс такі машини потрапляють вкрай рідко. Єдине, чим можуть тут розважитися автомайстри – це витратники. Адже більше у Mazda CX-5 ремонтувати просто нічого.