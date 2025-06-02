Не любите їздити на СТО: 5 автівок, які позбавлять вас цього задоволення
Ці кросовери навіть після 300 тис. км пробігу потребують лише заміни мастила та кількох витратників.
Сучасний автопром наче навмисне виробляє автомобілі, які вже після перших 50-60 тис. км доводиться гнати на СТО. Завдяки таким машинам поїздки на автосервіс стають не рідкістю, як це було ще наприкінці минулого століття, а ледь не щомісячним ритуалом. Однак, навіть незважаючи на таку тенденцію, є автомобілі, які можуть роками працювати без поломок та майже не просять фінансових вкладень. Переважно це позашляховики і їх щасливим власникам можна лише позаздрити.
1. Toyota RAV4 – ламати тут нічого
Культова модель RAV4 від Toyota вже давно полюбилася українським автомобілістам. Найбільшим успіхом у нас користуються варіації з двигунами 2.0 та 2.5 л. Ці машини здатні бігати по 300-400 тис. км, не просячи капітального ремонту. Потрібно лише регулярно міняти мастило та не шаліти під час керування. Коробка передач, підвіска, електроніка – жоден «життєво важливий орган» цієї автівки вас не підведе і не змусить передчасно звертатися до автосервісу.
2. Honda CR-V — надійність, гідна подиву
CR-V – ще один японський кросовер, якому можна сміливо дати друге ім’я «стабільність». Спробуйте порахувати, скільки комплектів гальм ви використаєте, перш ніж змушені будете вперше зазирнути під капот цієї автівки. Гарантуємо, ви зіб’єтеся з ліку. Ходова цієї машини не помічає вибоїн, а варіатор, якщо з ним поводитися обережно, буде служити не один десяток років.
3. Subaru Forester — «міцний горішок» з повним приводом
Складні коробки передач та «опозитники» лякають багатьох бажаючих придбати цей автомобіль. Однак Subaru Forester з атмосферним двигуном та найзвичайнішою коробкою-автомат чи мануальною коробкою передач не даремно називають «міцним горішком». Головне не перестаратися, доливаючи мастило, і цей повнопривідний «залізний кінь» вас точно не підведе.
4. Mitsubishi Outlander — неторкнута сервісна книга гарантована
Outlander не вважається хтозна яким витвором мистецтва у світі автівок, але з цією машиною ваша сервісна книга точно пустуватиме. Особливо надійними можна назвати моделі з двигуном на 2.4 л. Варіатор у Outlander не дає жодного приводу для дискусій, а електроніка та кузов без нарікань витримають навіть найсуворішу зиму.
5. Mazda CX-5 — ідеальне поєднання краси та надійності
CX-5 – це унікальний приклад стильного дизайну та виняткових показників керованості й витривалості. Варіант із атмосферним двигуном 2.0 чи 2.5 л може здаватися вічним, адже на автосервіс такі машини потрапляють вкрай рідко. Єдине, чим можуть тут розважитися автомайстри – це витратники. Адже більше у Mazda CX-5 ремонтувати просто нічого.