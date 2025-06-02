В Украине промышляют сотни незаконных АЗС: где риск попасть на подделку самый высокий

В Украине массово промышляют незаконные торговцы топливом. Нелегальные заправки или так называемые бочки разбросаны по всей Украине. Больше всего их зафиксировано во Львове – более 20% от общего количества АЗС с паленым топливом в Украине. В Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) рассказали, в каких еще областях процветает нелегальная торговля горючим и почему это так опасно.

Какие регионы в топе по продаже фальсификата?

Согласно данным НАУ, лидерами незаконной торговли бензином и дизелем на сегодняшний день являются:

Львовская область – 87 нелегальных АЗС;

Одесская область – 47 нелегальных заправок;

Киевская область – 44 подпольных АЗС.

Если во Львовской области расположено 20% незаконных торговых точек продажи горючего, то в Одесской и Киевской области – 11% и 10% соответственно.

Чем опасны нелегальные АЗС?

Проблема продажи фальсифицированного горючего в Украине с каждым днем становится все серьезнее. На это есть сразу несколько причин, а именно:

Нелегальные автозаправки продают горючее со значительной скидкой, тем самым подрывая экономику страны и убивая конкурентоспособность честных участников рынка. В свою очередь, снизить цену нечестным торговцам удается за счет уклонения от уплаты налогов и незаконного найма работников, получающих зарплату в конвертах. Продажа паленого горючего создает значительную угрозу для граждан и окружающей среды, ведь при производстве такого горючего часто пренебрегают даже элементарными правилами безопасности. Некачественное топливо может вызвать поломку определенных деталей и систем автомобиля, а в некоторых случаях даже его возгорание. Не говоря уже о том, какой вред окружающей среде приносят выбросы, образующиеся в результате сгорания низкокачественного фальсификата.

Именно поэтому украинские стражи порядка сейчас делают все возможное для противодействия незаконной торговле топливом. Ведь такой подпольный бизнес наносит сильнейший удар по экономике Украины, тем самым губительно влияя и на ее обороноспособность.