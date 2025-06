Смартфоны CMF Phone 2 Pro: инновационный формат, яркий экран и высокая производительность

CMF Phone 2 Pro — это не просто современный телефон, а устройство с акцентом на индивидуальность. Благодаря модульной конструкции вы можете самостоятельно менять внешние элементы корпуса и аксессуары, делая смартфон визуально и функционально “своим”.

Белый, черный, зеленый или ярко-оранжевый — каждый цвет подчеркивает уникальность смартфона. Прочные компоненты корпуса и стандарт защиты IP64 делают его надежным спутником в любом городе Украины — будь то Киев, Одесса или Львов.

Все смартфоны — под узнаваемой эстетикой CMF by Nothing Phone 2 Pro, где минимализм сочетается с практичностью. Благодаря сменным модулям вы получаете не только гаджет, но и средство самовыражения.

Великолепный AMOLED-дисплей и защита Panda Glass

CMF Phone 2 Pro впечатлит дисплеем AMOLED 6,77 дюйма 1080 х 2392 пикселя. Частота обновления экрана — 120 Гц, что обеспечивает невероятную плавность в анимации и играх. А максимальная яркость до 3000 нит делает изображение контрастным даже при солнечном освещении. Надежную защиту экрана обеспечивает стекло Panda Glass — оно стойко переносит повседневные царапины и удары, особенно в условиях динамичного ритма жизни в таких городах, как Днепр, Харьков или Винница.

Камеры для творчества

Основной блок камер состоит из двух сенсоров с главным модулем на 50 МП. Здесь предусмотрены функции HDR, интеллектуальная обработка изображений и двукратный оптический зум. Пользователи могут снимать видео в 4K (30 кадров/сек), активировать портретный режим с эффектом боке или настроить съемку вручную. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 МП — снимки получаются четкими, с естественной цветопередачей.

Быстрый, умный, выносливый

Производитель установил в смартфон MediaTek Dimensity 7300 Pro в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Это отличная платформа как для многозадачности, так и для гейминга. Объем хранилища — до 256 ГБ, так что места хватит и для фото, и для видео, и для приложений. Смартфон работает на Nothing OS 3.2, основанной на Android 15, — интерфейс интуитивно понятен и радует глаз.

Батарея на 5000 мАч легко выдержит активные сутки. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт через USB-C позволит полностью зарядить устройство примерно за 85 минут. А функция реверсивной зарядки делает гаджет еще и портативным повербанком.

Характеристики и технологии нового поколения

CMF Phone 2 Pro поддерживает 5G, NFC, Bluetooth 5.3 и оснащен стереодинамиками с возможной поддержкой Dolby Atmos. Безопасность обеспечивает сканер отпечатка пальца в экране и система управления жестами.

Смартфон работает под управлением Nothing OS 3.2, созданной на базе Android 15. Интерфейс продуманный и гибкий, с возможностью детальной настройки под пользователя. Новый телефон CMF by Nothing Phone 2 Pro прекрасно синхронизируется со всеми продуктами экосистемы Nothing.

Где купить и сколько стоит

На официальном сайте Y.ua можно заказать CMF Phone 2 Pro с гарантией и полной технической информацией. В каталоге доступны версии с различным объемом памяти и в нескольких цветовых решениях.

Цена на мобильные телефоны зависит от комплектации, но на Y.ua всегда действуют актуальные предложения, акции и выгодные условия доставки. Стоимость устройства полностью оправдывает его возможности — от флагманского дисплея и производительности до модульного дизайна и мощной камеры.

Киев, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Запорожье, Харьков — где бы вы ни находились, заказать CMF Phone 2 Pro вы можете всего в несколько кликов через официальный сайт Y.ua.

Выбирайте дизайн, управляйте контентом и оставайтесь на связи вместе с CMF Phone 2 Pro.