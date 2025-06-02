В Україні промишляють сотні незаконних АЗС: де ризик натрапити на підробку найвищий

В Україні масово промишляють незаконні торговці паливом. Нелегальні заправки чи так звані «бочки» розкидані по всій Україні. Найбільше ж їх зафіксовано у Львові – понад 20% від загальної кількості АЗС із паленим паливом в Україні. У Нафтогазовій асоціації України (НАУ) розповіли, в яких ще областях процвітає нелегальна торгівля пальним та чому це так небезпечно.

Які регіони у топі за продажем фальсифікату?

Згідно з даними НАУ, лідерами незаконної торгівлі бензином та дизелем станом на сьогодні є:

Львівська область – 87 нелегальних АЗС;

Одеська область – 47 нелегальних заправок;

Київська область – 44 підпільних АЗС.

Якщо у Львівській області розміщено 20% незаконних торгових точок продажу пального, то у Одеській та Київській області – 11% та 10% відповідно.

Чим небезпечні нелегальні АЗС?

Проблема продажу фальсифікованого пального в Україні чимраз стає все серйознішою. На це є одразу кілька причин, а саме:

Нелегальні автозаправки продають пальне зі значною знижкою, тим самим підриваючи економіку країни та «вбиваючи» конкурентоспроможність чесних учасників ринку. В свою чергу знизити ціну нечесним торговцям вдається за рахунок ухиляння від сплати податків та незаконного найму працівників, що отримують зарплатню у конвертах. Продаж паленого пального створює значну загрозу для громадян та навколишнього середовища, адже під час виробництва такого пального часто нехтують навіть елементарними правилами безпеки. Неякісне пальне може спричинити вихід з ладу певних деталей та систем автомобіля, а в деяких випадках навіть його загоряння. Не кажучи вже про те, яку шкоду навколишньому середовищу чинять викиди, що утворюється в результаті згоряння низькоякісного фальсифікату.

Саме тому українські правоохоронці зараз роблять усе можливе для протидії незаконній торгівлі паливом. Адже такий підпільний бізнес завдає щоразу сильнішого удару по економіці України, тим самим згубно впливаючи і на її обороноздатність.