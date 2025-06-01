«Спрятать» не получится: новые правила отправки посылок с 1 июня – что изменится для физических лиц
С 1 июня 2025 года в Украине вводятся новые ограничения для физических лиц, отправляющих посылки с наложенным платежом через «Новую почту». Эти изменения, как сообщается, являются частью усиления государственного контроля за администрированием налогов и их декларированием, и коснутся едва ли не каждого украинца, который пользуется услугами почтового оператора.
Ограничения на наложенный платеж: сколько посылок и на какую сумму можно будет отправить
Отныне, физические лица смогут отправлять не более 5 посылок с наложенным платежом в месяц, а их общая сумма не должна превышать 30 тысяч гривен. Хотя официального распоряжения от «Новой почты» на момент публикации еще не было, общая информация об этих изменениях уже распространяется.
Ключевые изменения, действующие с 1 июня 2025 года:
- Количество посылок. Не более 5 отправлений с наложенным платежом в месяц.
- Максимальная сумма. Общая сумма этих отправлений не должна превышать 30 000 гривен.
- Усиленный контроль. Государство усиливает мониторинг финансовых операций для выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Это означает, что если вы не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) и не платите налоги, но в течение месяца в вашу пользу поступит 5 и более переводов за посылки с наложенным платежом на сумму от 30 тысяч гривен, это может привлечь внимание налоговой службы.
Объяснение для налоговой: когда ждать проверок
В случае превышения установленных лимитов (более 5 отправлений или общей суммы более 30 тысяч гривен в месяц) налоговая служба может провести проверку ваших счетов и потребовать объяснений в рамках мониторинга финансовых операций.
Эти нововведения направлены на борьбу с «теневой» экономикой и стимулирование граждан к официальной регистрации предпринимательской деятельности, если их объемы операций выходят за пределы личных потребностей. Водители также должны помнить о других финансовых изменениях, действующих с 1 июня, в частности, новые лимиты на банковские переводы, о которых банки начали предупреждать клиентов. Будьте внимательны к своим финансовым операциям, чтобы избежать недоразумений с контролирующими органами.