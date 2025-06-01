«Спрятать» не получится: новые правила отправки посылок с 1 июня – что изменится для физических лиц

С 1 июня 2025 года в Украине вводятся новые ограничения для физических лиц, отправляющих посылки с наложенным платежом через «Новую почту». Эти изменения, как сообщается, являются частью усиления государственного контроля за администрированием налогов и их декларированием, и коснутся едва ли не каждого украинца, который пользуется услугами почтового оператора.

Ограничения на наложенный платеж: сколько посылок и на какую сумму можно будет отправить

Отныне, физические лица смогут отправлять не более 5 посылок с наложенным платежом в месяц, а их общая сумма не должна превышать 30 тысяч гривен. Хотя официального распоряжения от «Новой почты» на момент публикации еще не было, общая информация об этих изменениях уже распространяется.

Ключевые изменения, действующие с 1 июня 2025 года:

Количество посылок. Не более 5 отправлений с наложенным платежом в месяц.

Максимальная сумма. Общая сумма этих отправлений не должна превышать 30 000 гривен.

Усиленный контроль. Государство усиливает мониторинг финансовых операций для выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Это означает, что если вы не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) и не платите налоги, но в течение месяца в вашу пользу поступит 5 и более переводов за посылки с наложенным платежом на сумму от 30 тысяч гривен, это может привлечь внимание налоговой службы.

Объяснение для налоговой: когда ждать проверок

В случае превышения установленных лимитов (более 5 отправлений или общей суммы более 30 тысяч гривен в месяц) налоговая служба может провести проверку ваших счетов и потребовать объяснений в рамках мониторинга финансовых операций.

Эти нововведения направлены на борьбу с «теневой» экономикой и стимулирование граждан к официальной регистрации предпринимательской деятельности, если их объемы операций выходят за пределы личных потребностей. Водители также должны помнить о других финансовых изменениях, действующих с 1 июня, в частности, новые лимиты на банковские переводы, о которых банки начали предупреждать клиентов. Будьте внимательны к своим финансовым операциям, чтобы избежать недоразумений с контролирующими органами.