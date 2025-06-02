Деякі картки Ощадбанку працюватимуть лише до цієї дати: кому з українців встановили новий термін дії платіжної карти

Клієнти Ощадбанку, у яких вже закінчився або незабаром закінчується термін дії платіжної картки, можуть не спішити її перевипускати. Державний банк продовжив строк актуальності усіх своїх карток принаймні до 31 грудня поточного року. Однак це нововведення стосується лише карток, які втратили придатність у певний період часу.

Які простроченні картки Ощад не заблокує?

Як пояснили в Ощадбанку, рішення тимчасово не анульовувати картки, термін дії який вже збіг, було прийнято з огляду на складну ситуацію у країні. Адже в Україні триває війна і часто громадяни не мають можливості вчасно перевипустити карту через не підконтрольні їм обставини. Однак блокуванню не підлягатимуть лише картки, що:

втратили свою актуальність у термін з лютого 2022-го до березня 2025-го року;

за якими у січні-лютому 2025-го була проведена принаймні одна операція – через касу, термінал, платіжний банкомат тощо.

Цікаво, що друга умова автоматичного продовження дії карти включає навіть неуспішні операції. Наприклад, платіж, який так і не був проведений, або спробу зняти гроші з карти із нульовим балансом.

Що робити, якщо вже замовив нову карту?

Громадянам, які не знали про автоматичне продовження терміну дії карток та замовили собі новий платіжний засіб, в Ощадбанку також надали інструкції. Оскільки скасувати процедуру перевипуску карти неможливо, їм порадили прийти до відділення та забрати свою картку. Попередню ж платіжну карту їм автоматично закриють. Тобто, навіть попри нові правила щодо продовження терміну дії карток, такою картою вже не можна буде розраховуватися у магазинах, знімати з неї гроші чи поповнювати у терміналах самообслуговування.

Натомість клієнти банку які ще не встигли розпочати процедуру перевипуску, або взагалі не мають зараз такої можливості, можуть не турбуватися про свою платоспроможність. Адже їхніми старими картками, якщо вони відповідають усім вище зазначеним умовам, можна буде користуватися ще принаймні до кінця 2025 року.