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“Сховати” не вийде: нові правила відправки посилок з 1 червня — що зміниться для фізичних осіб

Yulia02.06.2025

З 1 червня 2025 року в Україні запроваджуються нові обмеження для фізичних осіб, що відправляють посилки з післяплатою через “Нову пошту”. Ці зміни, як повідомляється, є частиною посилення державного контролю за адмініструванням податків та їхнім декларуванням, і торкнуться чи не кожного українця, який користується послугами поштового оператора.

Обмеження на післяплату: скільки посилок та на яку суму можна буде відправити

Відтепер, фізичні особи зможуть відправляти не більше 5 посилок з післяплатою на місяць, а їхня загальна сума не повинна перевищувати 30 тисяч гривень. Хоча офіційного розпорядження від “Нової пошти” на момент публікації ще не було, загальна інформація про ці зміни вже поширюється.

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Ключові зміни, що діють з 1 червня 2025 року:

  • Кількість посилок. Не більше 5 відправлень з післяплатою на місяць.
  • Максимальна сума. Загальна сума цих відправлень не має перевищувати 30 000 гривень.
  • Посилений контроль. Держава посилює моніторинг фінансових операцій для виявлення незареєстрованої підприємницької діяльності.

Це означає, що якщо ви не зареєстровані як фізична особа-підприємець (ФОП) і не сплачуєте податки, але протягом місяця на вашу користь надійде 5 і більше переказів за посилки з післяплатою на суму від 30 тисяч гривень, це може привернути увагу податкової служби.

Пояснення для податкової: коли чекати перевірок

У разі перевищення встановлених лімітів (більше 5 відправлень або загальної суми понад 30 тисяч гривень на місяць) податкова служба може провести перевірку ваших рахунків і вимагати пояснень у рамках моніторингу фінансових операцій.

Ці нововведення спрямовані на боротьбу з “тіньовою” економікою та стимулювання громадян до офіційної реєстрації підприємницької діяльності, якщо їхні обсяги операцій виходять за межі особистих потреб. Водії також мають пам’ятати про інші фінансові зміни, що діють з 1 червня, зокрема, нові ліміти на банківські перекази, про які банки почали попереджати клієнтів. Будьте уважні до своїх фінансових операцій, щоб уникнути непорозумінь з контролюючими органами.

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Yulia02.06.2025
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