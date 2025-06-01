“Сховати” не вийде: нові правила відправки посилок з 1 червня — що зміниться для фізичних осіб

З 1 червня 2025 року в Україні запроваджуються нові обмеження для фізичних осіб, що відправляють посилки з післяплатою через “Нову пошту”. Ці зміни, як повідомляється, є частиною посилення державного контролю за адмініструванням податків та їхнім декларуванням, і торкнуться чи не кожного українця, який користується послугами поштового оператора.

Обмеження на післяплату: скільки посилок та на яку суму можна буде відправити

Відтепер, фізичні особи зможуть відправляти не більше 5 посилок з післяплатою на місяць, а їхня загальна сума не повинна перевищувати 30 тисяч гривень. Хоча офіційного розпорядження від “Нової пошти” на момент публікації ще не було, загальна інформація про ці зміни вже поширюється.

Ключові зміни, що діють з 1 червня 2025 року:

Кількість посилок. Не більше 5 відправлень з післяплатою на місяць.

Максимальна сума. Загальна сума цих відправлень не має перевищувати 30 000 гривень.

Посилений контроль. Держава посилює моніторинг фінансових операцій для виявлення незареєстрованої підприємницької діяльності.

Це означає, що якщо ви не зареєстровані як фізична особа-підприємець (ФОП) і не сплачуєте податки, але протягом місяця на вашу користь надійде 5 і більше переказів за посилки з післяплатою на суму від 30 тисяч гривень, це може привернути увагу податкової служби.

Пояснення для податкової: коли чекати перевірок

У разі перевищення встановлених лімітів (більше 5 відправлень або загальної суми понад 30 тисяч гривень на місяць) податкова служба може провести перевірку ваших рахунків і вимагати пояснень у рамках моніторингу фінансових операцій.

Ці нововведення спрямовані на боротьбу з “тіньовою” економікою та стимулювання громадян до офіційної реєстрації підприємницької діяльності, якщо їхні обсяги операцій виходять за межі особистих потреб. Водії також мають пам’ятати про інші фінансові зміни, що діють з 1 червня, зокрема, нові ліміти на банківські перекази, про які банки почали попереджати клієнтів. Будьте уважні до своїх фінансових операцій, щоб уникнути непорозумінь з контролюючими органами.