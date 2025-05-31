Эти авто не стоит покупать: какие машины на вторичном рынке станут сплошной проблемой

На рынке подержанных автомобилей существуют модели, которые вызывают у покупателей лишь один вопрос: «Что с ней не так?». И, к сожалению, ответ часто звучит как «все». Эти автомобили стремительно теряют в цене, постоянно выходят из строя и просто не вызывают доверия. Даже опытные перекупщики предпочитают обходить их стороной, ведь продать такой автомобиль, даже по очень привлекательной цене, практически невозможно.

Автомобили, которые заставят пожалеть о покупке: рейтинг «неликвидов»

Некоторые модели, несмотря на свою внешнюю привлекательность или доступную стоимость, оборачиваются настоящим финансовым бременем для своих владельцев.

Renault Laguna II. Хотя французский дизайн привлекает, эта модель, особенно с автоматической коробкой передач и дизельным двигателем, известна своей капризной электроникой и высокой стоимостью запчастей. Даже если внешне она выглядит безупречно, под капотом часто скрывается постоянная «головная боль». Продажа таких авто обычно затягивается и требует немало нервов. Chrysler Sebring. Этот автомобиль обещает американский комфорт и просторность, но на деле страдает от слабой подвески, проблемных коробок передач и общего ощущения «непонятного назначения». Внешне он может выглядеть солидно, однако как только потенциальный покупатель заглянет под капот, его энтузиазм быстро угасает. Chevrolet Epica. Этот автомобиль редко встречается на дорогах, и на то есть веская причина. Низкая динамика, ненадежный автомат и сложная система обслуживания превращают эксплуатацию этой модели в настоящее испытание для владельца. Найти покупателя на такую машину – все равно что выиграть в лотерею. Great Wall Hover H3. Китайский внедорожник, который пытался произвести впечатление «серьезного» авто, однако в итоге превратился в объект шуток. Слабая защита от коррозии, дешевые материалы и проблемы с трансмиссией отбили желание у многих потенциальных владельцев. Даже по низкой цене такие машины долго остаются висеть на сайтах объявлений. Citroën C6. Этот роскошный флагман оказался слишком «специфическим» для массового рынка. Необычный дизайн и гидропневматическая подвеска отпугивают даже поклонников марки. Экзотические запчасти и отсутствие квалифицированных специалистов делают его вечным «гостем» на парковках перекупщиков, которые не знают, как его сбыть.

Почему даже профессионалы обходят эти модели стороной?

Ответ прост: эти автомобили чрезвычайно трудно продать. Потенциальные покупатели, как и перекупы, быстро осознают, что расходы на ремонт и обслуживание могут многократно превысить выгоду от низкой начальной цены. Эти модели становятся неликвидными активами, от которых стремятся избавиться все, кто хоть немного разбирается во вторичном рынке. Поэтому, если вы ищете надежный автомобиль, который не опустошит ваш бюджет, лучше обходить эти модели стороной.