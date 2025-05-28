Минобразования назвало самые популярные специальности и объяснило рост цен на обучение в 2025 году

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал о самых популярных специальностях в высших учебных заведениях и объяснил, почему растет стоимость обучения на контракте для некоторых из них. Эти шаги призваны сбалансировать рынок труда и способствовать развитию востребованных направлений.

Какие специальности в тренде и почему некоторые из них дорожают

По словам Михаила Винницкого, безусловными лидерами по популярности остаются все специальности, связанные с компьютерными науками, включая системную инженерию, прикладную математику и кибербезопасность. В то же время, как и раньше, большим спросом пользуются «вечные» специальности – «менеджмент», «экономика» и «право», несмотря на то, что рынок труда по этим направлениям уже переполнен, а бюджетных мест мало.

Самые популярные и самые дорогие специальности:

Компьютерные науки и смежные отрасли: системная инженерия, прикладная математика, кибербезопасность. Высокий спрос и значительное количество бюджетных мест/грантов.

«Право», „экономика“, „менеджмент“: Стабильно высокий спрос, но переполненный рынок труда. На эти и 15 других специальностей в этом году будет повышена цена на контрактное обучение (введена индикативная себестоимость).

«Индикативная себестоимость”: Приравнивает стоимость контракта к стоимости, которую государство платит за обучение бюджетника.

Замминистра привел пример: в прошлом году на «право» поступило 5703 человека, но бюджетных мест было только 738. Это означает, что более 5 тысяч студентов учатся на контракте. На компьютерные науки поступило 6300 человек, из которых 2900 получили бюджетные места, а еще 900 – государственные гранты. То есть, если на «право» госфинансирование получили 29% поступающих, то на компьютерные науки – 61%.

Приравнивание стоимости обучения и социальные стипендии

Повышение цены на контрактное обучение для определенных специальностей (право, экономика, менеджмент, туризм, журналистика) связано с тем, что их популярность не соответствует потребностям рынка труда. Введенная «индикативная себестоимость» приравнивает стоимость контракта к сумме, которую государство платит за бюджетного студента.

Михаил Винницкий объяснил, что в украинском высшем образовании существует системная проблема: бюджет платит за одного студента больше, чем стоит обучение по контракту. Целью является приравнивание стоимости обучения на бюджете и контракте на всех специальностях со временем. В этом году это сделано только для наиболее востребованных, но наименее востребованных рынком труда специальностей.

В то же время, для других специальностей, таких как агрономия, контрактная стоимость остается значительно ниже, чем бюджетное финансирование (около 30-35 тыс. грн против 60 тыс. грн). Это сделано сознательно, чтобы не ограничивать доступ к образованию для поступающих из сельской местности, которые не всегда имеют высокие доходы. В Минобразования надеются, что это может побудить абитуриентов выбирать более востребованные на рынке труда профессии, например агрономия, что будет выгоднее и обеспечит большие шансы на трудоустройство по специальности.