Міносвіти назвало найпопулярніші спеціальності та пояснило зростання цін на навчання у 2025 році

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький розповів про найпопулярніші спеціальності у вищих навчальних закладах та пояснив, чому зростає вартість навчання на контракті для деяких з них. Ці кроки покликані збалансувати ринок праці та сприяти розвитку затребуваних напрямків.

Які спеціальності в тренді та чому деякі з них дорожчають

За словами Михайла Винницького, безумовними лідерами за популярністю залишаються всі спеціальності, пов’язані з комп’ютерними науками, включаючи системну інженерію, прикладну математику та кібербезпеку. Водночас, як і раніше, великим попитом користуються “вічні” спеціальності – «менеджмент», «економіка» та «право», попри те, що ринок праці за цими напрямками вже переповнений, а бюджетних місць обмаль.

Найпопулярніші та найдорожчі спеціальності:

Комп’ютерні науки та суміжні галузі: системна інженерія, прикладна математика, кібербезпека. Високий попит та значна кількість бюджетних місць/грантів.

«Право», «економіка», «менеджмент»: Стабільно високий попит, але переповнений ринок праці. На ці та 15 інших спеціальностей цього року буде підвищена ціна на контрактне навчання (запроваджено індикативну собівартість).

“Індикативна собівартість”: Прирівнює вартість контракту до вартості, яку держава сплачує за навчання бюджетника.

Замміністра навів приклад: минулого року на “право” вступило 5703 особи, але бюджетних місць було лише 738. Це означає, що понад 5 тисяч студентів навчаються на контракті. На комп’ютерні науки вступило 6300 осіб, з яких 2900 отримали бюджетні місця, а ще 900 – державні гранти. Тобто, якщо на “право” держфінансування отримали 29% вступників, то на комп’ютерні науки – 61%.

Прирівнювання вартості навчання та соціальні стипендії

Підвищення ціни на контрактне навчання для певних спеціальностей (право, економіка, менеджмент, туризм, журналістика) пов’язане з тим, що їхня популярність не відповідає потребам ринку праці. Запроваджена “індикативна собівартість” прирівнює вартість контракту до суми, яку держава сплачує за бюджетного студента.

Михайло Винницький пояснив, що в українській вищій освіті існує системна проблема: бюджет платить за одного студента більше, ніж коштує навчання за контрактом. Метою є прирівняння вартості навчання на бюджеті та контракті на всіх спеціальностях з часом. Цього року це зроблено лише для найбільш затребуваних, але найменш потрібних ринку праці спеціальностей.

Водночас, для інших спеціальностей, таких як агрономія, контрактна вартість залишається значно нижчою, ніж бюджетне фінансування (близько 30-35 тис. грн проти 60 тис. грн). Це зроблено свідомо, аби не обмежувати доступ до освіти для вступників із сільської місцевості, які не завжди мають високі доходи. У Міносвіти сподіваються, що це може спонукати абітурієнтів обирати більш затребувані на ринку праці професії, як-от агрономія, що буде вигідніше і забезпечить більші шанси на працевлаштування за спеціальністю.