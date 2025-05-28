В Раде хотят поднять минимальную пенсию до 4 тысяч гривен: деньги возьмут в украинцев

В Украине снова заговорили о повышении минимальной пенсии. Хотя средний ее размер составляет 6341 гривну, минимальная остается на уровне около 2300 грн, что давно вызывает возмущение среди многих украинцев. В Верховной Раде предлагают поднять минимальную пенсию хотя бы до 4000 гривен, признавая ее нынешний уровень неприемлемым.

«Ситуация с государственными финансами в стране критическая. Мы очень и очень ограничены в наших финансовых ресурсах. Все невоенные расходы финансируем за счет помощи партнеров. Но, несмотря на войну, мы ежегодно индексируем пенсии», — заявил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Где будут брать деньги?

По его словам, увеличение минимальной пенсии до 4 тысяч гривен потребует дополнительных расходов. К примеру, из госбюджета нужно будет выделять по 2,2 миллиарда гривен ежемесячно.

«На год это цифра, сравнимая с теневым рынком табака. Еще одним источником должно стать отмена спецпенсий. И это тоже резерв, который позволит увеличить минимальные, а, соответственно, и средние пенсии в государстве», — объяснил Гетманцев.

Например, в Украине действует система специальных пенсий, которые получают отдельные категории госслужащих, судей, прокуроров и других граждан. Именно сокращение или отмена таких выплат может частично профинансировать рост минимальных пенсий. По приблизительным подсчетам, только эта статья расходов обходится бюджету в миллиарды гривен ежегодно.

В парламенте также рассматривается законопроект, предусматривающий пересмотр механизма индексации пенсий, в частности для бывших госслужащих и военных. Документ предлагает сделать перерасчеты для этих категорий обязательными, а не выборочными, как это сегодня.

Минимальная пенсия в Украине является критически низкой

Эксперты добавляют, что в 2025 году, учитывая инфляцию и рост цен, минимальная пенсия на уровне 2300 грн. фактически не позволяет человеку самостоятельно обеспечить базовые потребности — оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты.

К сожалению, идея поднятия минимальной пенсии — это всего лишь предложение и будет ли она реализована, неизвестно.