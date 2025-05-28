У Раді хочуть підняти мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень: кошти візьмуть в українців

В Україні знову заговорили про підвищення мінімальної пенсії. Хоча середній її розмір наразі становить 6341 гривню, мінімальна залишається на рівні близько 2300 грн, що давно викликає обурення серед багатьох українців. У Верховній Раді пропонують підняти мінімальну пенсію хоча б до 4000 гривень, визнаючи нинішній її рівень неприйнятним.

«Ситуація з державними фінансами в країні критична. Ми дуже і дуже обмежені в наших фінансових ресурсах. А всі невійськові видатки фінансуємо за рахунок допомоги партнерів. Але попри війну ми щороку індексуємо пенсії», — заявив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Де братимуть кошти?

За його словами, збільшення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень потребуватиме додаткових витрат. Наприклад, із держбюджету потрібно буде виділяти по 2,2 мільярда гривень щомісяця.

«На рік це цифра, порівняна з тіньовим ринком тютюну. Ще одним джерелом має стати скасовування спецпенсій. І це також резерв, який дасть можливість збільшити мінімальні, а, відповідно, й середні пенсії в державі», — пояснив Гетманцев.

Наприклад, наразі в Україні діє система спеціальних пенсій, які отримують окремі категорії держслужбовців, суддів, прокурорів та інших громадян. Саме скорочення чи скасування таких виплат може частково профінансувати зростання мінімальних пенсій. За приблизними підрахунками, лише ця стаття витрат обходиться бюджету в мільярди гривень щороку.

У парламенті також розглядається законопроєкт, що передбачає перегляд механізму індексації пенсій, зокрема, для колишніх держслужбовців та військових. Документ пропонує зробити перерахунки для цих категорій обов’язковими, а не вибірковими, як це є сьогодні.

Мінімальна пенсія в Україні є критично низькою

Експерти додають, що у 2025 році, враховуючи інфляцію та зростання цін, мінімальна пенсія на рівні 2300 грн фактично не дозволяє людині самостійно забезпечити базові потреби — оплату комунальних послуг, ліки, продукти.

На жаль, ідея підняття мінімальної пенсії — це всього лиш пропозиція і чи буде вона реалізована, достеменно невідомо.