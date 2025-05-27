Українців змусять заплатити за проживання у просторому житлі: з кого та скільки візьмуть

Українці, що проживають у надто просторих на думку держави квартирах чи будинках, зобов’язані щороку сплачувати податок на нерухомість. Суму нараховують в залежності від кількості так званих «зайвих метрів», тобто різниці між нормою житлової площі на одну людину та фактичним метражем житла. У Державній податковій службі України розповіли, власникам якого житла доведеться платити податок на нерухомість та яка податкова ставка діє у 2025 році.

Кому доведеться платити податок на «зайві метри»?

Зайвими, згідно з Податковим кодексом України, вважаються квадратні метри житла, що перевищують фіксовану норму на одну людину. Станом на 2024 рік, за який і сплачується податок, ці норми становили:

для квартири – 60 м²;

для будинку – 120 м²;

якщо є і квартира, і будинок – 180 м².

Тож дізнатися, яку суму податку вам доведеться заплатити за своє житло, досить просто. Потрібно лише помножити податкову ставку на різницю між метражем вашого житла та встановленою державою нормою.

Яка ставка податку на нерухомість?

Податкова ставка, за якою українці платять податок на «зайві метри», цілком і повністю залежить від регіону, де знаходиться квартира чи будинок. Адже цю ставку встановлюють місцеві бюджети, куди власне і йдуть всі отримані гроші. Проте у ДПС України все ж встановили граничну суму, яку місцева влада не може перевищувати. Це 1,5% мінімальної зарплатні станом на січень 2024 року (7100 грн), тобто 106,5 грн за м².

Але остаточне рішення – за регіонами. Наприклад у Києві ставка податку на нерухомість становить максимальні 106,5 грн, а у Кропивницькому – 35,5 грн, а це лише 0,5% мінімалки. Таким чином за квартиру площею 100 м² киянин заплатить податок в сумі (100-60) * 106,5 = 4 260 грн, а мешканець Кропиницького – лише (100-60) * 35,5 = 1 420 грн. Скориставшись такою формулою, українці вже зараз можуть порахувати, яка квитанція незабаром прийде їм з податкової.