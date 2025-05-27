Украинцев заставят заплатить за проживание в просторном жилье: с кого и сколько возьмут

Украинцы, проживающие в слишком просторных по мнению государства квартирах или домах, обязаны ежегодно платить налог на недвижимость. Сумма насчитывается в зависимости от количества так называемых «лишних метров», то есть разницы между нормой жилой площади на одного человека и фактическим метражом жилья. В Государственной налоговой службе Украины рассказали, владельцам какого жилья придется платить налог на недвижимость и какая налоговая ставка действует в 2025 году.

Кому придется платить налог на «лишние метры»?

Лишними согласно Налоговому кодексу Украины считаются квадратные метры жилья, превышающие фиксированную норму на одного человека. По состоянию на 2024 год, за который уплачивается налог, эти нормы составляли:

для квартиры – 60 м²;

для дома – 120 м²;

если есть и квартира и дом – 180 м².

Так что узнать, какую сумму налога вам придется заплатить за свое жилье, достаточно просто. Нужно только умножить налоговую ставку на разницу между метражом вашего жилья и установленной государством нормой.

Какова ставка налога на недвижимость?

Налоговая ставка, по которой украинцы платят налог на «лишние метры», целиком и полностью зависит от региона, где находится квартира или дом. Ведь эту ставку устанавливают местные бюджеты, куда, собственно, и идут все полученные деньги. Однако в ГНС Украины все же установили предельную сумму, которую местные власти не могут превышать. Это 1,5% минимальной зарплаты по состоянию на январь 2024 года (7100 грн), то есть 106,5 грн за м².

Но окончательное решение – за регионами. Например, в Киеве ставка налога на недвижимость составляет максимальные 106,5 грн, а в Кропивницком – 35,5 грн, а это лишь 0,5% минималки. Таким образом, за квартиру площадью 100 м² киевлянин заплатит налог в сумме (100-60) * 106,5 = 4 260 грн, а житель Кропиницкого – только (100-60) * 35,5 = 1 420 грн. Воспользовавшись такой формулой, украинцы уже сейчас могут посчитать, какая квитанция вскоре придет им из налоговой.