Закон вже в Раді: нардепи хочуть більше карати українських водіїв

Незабаром в Україні можуть значно збільшити штрафи за перевищення швидкості. Згідно із новим законопроєктом, який зареєстрували у Верховній Раді 26 травня, за таке порушення українським водіям доведеться викласти до 3 400 грн. І це не єдине нововведення.

«Нештрафований поріг» знизять удвічі

Ключовим пунктом нового закону є значне зменшення так званого «нештрафованого порогу». Станом на сьогодні при перевищенні швидкості на 20 км/год штраф ще не виписують. Такий проступок водіям прощають, а штрафувати починають лише на 21-му перевищеному кілометрі.

Ініціатор законопроєкту №13314, нардеп від партії «Слуга народу» Володимир Крейденко, пропонує зменшити цей поріг удвічі. Тобто прощатимуть лише перевищення на 10 км/год, а вже з 11-го кілометра – виписуватимуть штраф. На думку Крейденка таке посилення контролю за дотриманням швидкісного режиму допоможе відчутно підвищити рівень безпеки на автошляхах країни та наблизити українські законодавчі норми до стандартів Євросоюзу.

На скільки кілометрів перевищив – стільки і заплатиш

Серед нововведень, які пропонує Володимир Крейденко, також значне збільшення суми штрафів та їх узалежнення від серйозності порушення. В даному випадку під серйозністю порушення нардеп має на увазі кількість кілометрів, на які «перебрав» водій. Так, у законопроєкті пропонується встановити такі суми штрафів:

перевищення на 10–20 км/год – 340 грн;

на 21-30 км/год – 680 грн;

на 31-40 км/год – 1360 грн;

на 41-60 км/год – 1700 грн;

на 61-80 км/год – 2720 грн;

на 80 км/год і більше – 3400 гривень.

На думку авторів законопроєкту, чим більша швидкість руху транспортного засобу – тим більшу загрозу він несе, провокуючи ДТП та людські жертви. Збільшення суми штрафів та їх залежність від ступеня тяжкості порушення має на меті підвищити свідомість водіїв, зменшити кількість аварій на автошляхах України і пов’язаних з ними смертей та травм. Адже штрафи, які діють зараз, просто копійчані і аж ніяк не співставляються із наслідками, до яких може призвести перевищення швдкості.