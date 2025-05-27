Закон уже в Раде: нардепы хотят больше наказывать украинских водителей

В скором времени в Украине могут значительно увеличить штрафы за превышение скорости. Согласно новому законопроекту, зарегистрированному в Верховной Раде 26 мая, за такое нарушение украинским водителям придется выложить до 3 400 грн. И это не единственное нововведение.

«Нештрафованный порог» снизят вдвое

Ключевым пунктом нового закона является значительное уменьшение так называемого «нештрафованного порога». На сегодня при превышении скорости на 20 км/ч штраф еще не выписывают. Такой проступок водителям прощают, а штрафовать начинают только на 21-м превышенном километре.

Инициатор законопроекта №13314, нардеп от партии «Слуга народа» Владимир Крейденко, предлагает снизить этот порог вдвое. То есть будут прощать только превышение на 10 км/ч, а уже с 11-го километра – выписывать штраф. По мнению Крейденко, такое усиление контроля за соблюдением скоростного режима поможет ощутимо повысить уровень безопасности на автодорогах страны и приблизить украинские законодательные нормы к стандартам Евросоюза.

На сколько километров превысил – столько и заплатишь

Среди новшеств, которые предлагает Владимир Крейденко, также значительное увеличение суммы штрафов и их зависимость от серьезности нарушения. В данном случае под серьезностью нарушения нардеп подразумевает количество километров, на которые «перебрал» водитель. Так, в законопроекте предлагается установить следующие суммы штрафов:

превышение на 10–20 км/ч – 340 грн;

на 21-30 км/ч – 680 грн;

на 31-40 км/ч – 1360 грн;

на 41-60 км/ч – 1700 грн;

на 61-80 км/ч – 2720 грн;

на 80 км/ч и больше – 3400 грн.

По мнению авторов законопроекта, чем больше скорость движения транспортного средства – тем большую угрозу оно несет, провоцируя ДТП и человеческие жертвы. Увеличение суммы штрафов и их зависимость от степени тяжести нарушения призваны повысить сознание водителей, уменьшить количество аварий на автодорогах Украины и связанных с ними смертей и травм. Ведь действующие сейчас штрафы просто копеечные и отнюдь не сопоставляются с последствиями, к которым может привести превышение скорости.