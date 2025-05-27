Vodafone знижує ціни на тарифи: хто з українців зможе суттєво заощадити на мобільному зв’язку

У 2025 році українські мобільні оператори активно підвищували тарифи. Однак тотальне невдоволення від українців змусило компанії дещо переглянути правила. Зокрема вони думають, як та кому можна було б запропонувати привабливі умови підключення та значні знижки на тарифи. Наприклад, оператор Vodafone пропонує спеціальні ціни для тих, хто вирішить змінити оператора, але залишить за собою старий номер. Пропонуємо дізнатися про це детальніше.

Як отримати знижку на тарифи Vodafone?

Щоб скористатися пропозицією, достатньо перенести свій номер з іншого мобільного оператора до Vodafone. При цьому номер не змінюється — залишаються знайомі префікси 063, 067, 096 тощо.

Після переходу абонент отримує вигідніші тарифи, ніж діючі клієнти.

Ось кілька прикладів знижок:

Turrbo: для наявних абонентів коштує 270 грн, а для нових — лише 200 грн; Joice Pro: стандартна ціна 300 грн, для новачків — 250 грн; Joice Max: знижена вартість при переході: 340 грн замість 450 грн.

Ціни актуальні на травень 2025 року та можуть змінюватись залежно від акційних умов.

Що ще пропонують інші оператори: акції від lifecell та Київстар

Оператор Lifecell також не відстає й запустив спеціальну акцію «Своя SIM». Після перенесення номера на стару SIM-картку Lifecell, абонент може платити за один пакет послуг, а отримувати одразу три пакети. Це означає, що можна безкоштовно отримати більше гігабайтів, хвилин і SMS у рамках обраного тарифного плану.

Київстар, зі свого боку, робить ставку на бонуси за користування. Зокрема, компанія пропонує накопичувальні знижки для постійних клієнтів, які не змінюють тариф і оплачують його вчасно. Також доступні пакети з річною оплатою, що допомагає економити до 20% у порівнянні з щомісячними платежами.

Як перенести номер до іншого оператора?

Якщо ви хочете скористатися такою послугою, то ось що вам потрібно зробити:

Звернутись у магазин обраного оператора або подати заявку онлайн. Надати документи (паспорт або ID-картку). Отримати нову SIM-картку, яка буде працювати зі старим номером.

Процедура проста і займає до 1 робочого дня.