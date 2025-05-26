Мобілізація дійде і до них: хто почне отримувати повістки вже з 1 червня

В Україні вже через тиждень почнуть розсилати повістки громадянам, які раніше не підлягали призову. Мова про внутрішню переміщених осіб, які тепер матимуть ті самі військові обов’язки, що інші громадяни. Таке нововведення пов’язане зі зміною критеріїв ТЦК щодо чоловіків призовного віку, які підлягають мобілізації.

Хто із ВПО піде захищати країну?

Вже з 1 червня 2025 року чоловіки у віці від 18 до 60 років, що мають статус ВПО офіційно підлягатимуть мобілізації. Їм почнуть надходити повістки за тимчасовим місцем реєстрації, по яким вони зобов’язані будуть з’явитися до місцевого ТЦК та СП. Тобто чоловіків-переселенців, які втратили свої оселі та виїхали з регіонів, охоплених війною повністю зрівняють у правах із рештою чоловіків призовного віку.

Приводом для уникнення мобілізації не буде навіть відсутність документів. Для ВПО, у яких документи згоріли під час ворожого обстрілу, загубилися чи були втрачені будь-яким іншим чином ТЦК не робитиме жодних винятків. Вони, як і решта чоловіків призовного віку будуть зобов’язані з’явитися до військомату та оновити свої дані.

Що повинні будуть зробити чоловіки-ВПО призовного віку з 1 червня?

Згідно зі змінами у правилах переселенці чоловічої статі у віці від 18 до 60 років матимуть наступні обов’язки перед ТЦК:

у термін до 10 днів з дати переїзду оновити дані щодо свого нового місця проживання;

з’явитися до місцевого ТЦК та СП й стати на військовий облік;

надати працівникам військомату паспорт та довідку ВПО.

При цьому внутрішньо переміщених осіб попереджають, що в разі надання військомату неправдивих даних їм може загрожувати штраф.

Після того, як переселенець повідомить про нове місце проживання та оновить інші свої дані у військоматі, його відправлять на ВЛК й перевірять наявність підстав для відстрочки. В разі успішного проходження медкомісії та відсутності об’єктивних причин для отримання відстрочки, переселенця відправлять на військову службу.