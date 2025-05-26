Мобилизация дойдет и до них: кому начнут приходить повестки уже с 1 июня

В Украине уже через неделю начнут рассылать повестки гражданам, ранее не подлежавшим призыву. Речь о внутренне перемещенных лицах, которые теперь будут иметь те же воинские обязанности, что и другие граждане. Такое нововведение связано с изменением критериев ТЦК по отношению к мужчинам призывного возраста, подлежащим мобилизации.

Кто из ВПЛ пойдет защищать страну?

Уже с 1 июня 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие статус ВПЛ будут официально подлежать мобилизации. Им начнут приходить повестки по временному месту регистрации, по которым они обязаны будут явиться в местные ТЦК и СП. То есть мужчин-переселенцев, которые потеряли свои дома и уехали из регионов, охваченных войной, полностью уравняют в правах с остальными мужчинами призывного возраста.

Поводом для избежания мобилизации не будет даже отсутствие документов. Для ВПЛ, у которых документы сгорели во время вражеских обстрелов, потерялись или были утрачены каким-либо иным образом ТЦК не будет делать никаких исключений. Они, как и остальные мужчины призывного возраста, будут обязаны явиться в военкомат и обновить свои данные.

Что должны будут сделать мужчины-ВПЛ призывного возраста с 1 июня?

Согласно изменениям в правилах переселенцы мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь следующие обязанности перед ТЦК:

в срок до 10 дней с даты переезда обновить данные о своем новом месте жительства;

явиться в местный ТЦК и СП и стать на военный учет;

предоставить работникам военкомата паспорт и справку ВПЛ.

При этом внутренне перемещенных лиц предупреждают, что в случае предоставления военкомату ложных данных им может грозить штраф.

После того, как переселенец сообщит о новом месте жительства и обновит другие свои данные в военкомате, его отправят на ВВК и проверят наличие оснований для отсрочки. В случае успешного прохождения медкомиссии и отсутствия объективных причин для получения отсрочки, переселенца отправят на военную службу.