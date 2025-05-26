Українці почали масово відмовлятися від послуг одного оператора: від кого абоненти «тікають» тисячами 

Українці почали відмовлятися від обслуговування у мобільного оператора Vodafone. Із понад 27 332 перенесень номерів, щоб були здійснені у квітні, 11 022 здійснили клієнти саме цього українського оператора. Натомість лідером за залученням нових клієнтів через послугу перенесення номерів став наймолодший оператор України lifecell.

Чому абоненти тікають від Vodafone?

Як повідомили у Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), у квітні відмовилися від послуг своїх операторів:

Vodafone – 11 022 абоненти;

Київстар – 10 195 абоненти;

lifecell – 5 968 абоненти.

Найбільше клієнтів втратила компанія Vodafone, яка, навіть попри це, все ще залишається другим українським оператором за кількістю абонентів. У НКЕК такий бум на перенесення номерів з Vodafone пов’язують із тарифною політикою оператора. Адже ціни за пакети послуг Vodafone лише за останні півроку збільшились принаймні на 10%.

Варто зазначити, що Київстар також ще взимку почав масово підвищувати тарифи. Саме тому наймасовіший оператор країни опинився на другому місці після Vodafone за кількістю втрачених клієнтів.

Чому українці почали масово переносити номери на lifecell?

Наймолодший оператор України із найменшою кількістю абонентів у квітні отримав аж 16 169 нових клієнтів. Для порівняння на Vodafone свої номери перенесли лише 5 227 абонентів, а на Київстар – 5 897.

Секретом успіху lifecell на думку експертів із НКЕК є доступні ціни на послуги зв’язку. Адже серед трьох найбільших українських операторів найдешевші пакети послуг пропонує саме lifecell. Зокрема наприкінці 2024 року, коли два головні гравці ринку зв’язку в Україні Київстар та Vodafone почали піднімати ціни на свої послуги, відбувся справжній бум на перенесення номерів до lifecell. Адже наймолодший та найменший оператор країни залишив старі ціни, а деякі тарифи lifecell навіть знизились.