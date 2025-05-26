Украинцы начали массово отказываться от услуг одного оператора: от кого абоненты «убегают» тысячами

Украинцы стали отказываться от обслуживания у мобильного оператора Vodafone. Из более 27 332 перенесений номеров, которые были совершены в апреле, 11 022 осуществили клиенты именно этого украинского оператора. Лидером по привлечению новых клиентов через услугу переноса номера стал самый молодой оператор Украины lifecell.

Почему абоненты бегут от Vodafone?

Как сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК), в апреле отказались от услуг своих операторов:

Vodafone – 11 022 абонента;

Киевстар – 10 195 абонентов;

lifecell – 5968 абонентов.

Больше всего клиентов потеряла компания Vodafone, которая, даже несмотря на это, все еще остается вторым украинским оператором по количеству абонентов. В НКЭК такой бум на перенос номеров из Vodafone связывают с тарифной политикой оператора. Ведь цены на пакеты услуг Vodafone только за последние полгода выросли по крайней мере на 10%.

Стоит отметить, что Киевстар также зимой начал массово повышать тарифы. Именно поэтому самый крупный оператор страны оказался на втором месте после Vodafone по количеству утраченных клиентов.

Почему украинцы начали массово переносить номера на lifecell?

Самый молодой оператор Украины с наименьшим количеством абонентов получил в апреле аж 16 169 новых клиентов. Для сравнения на Vodafone свои номера перенесли всего лишь 5227 абонентов, а на Киевстар – 5897.

Секретом успеха lifecell, по мнению экспертов НКЭК, являются доступные цены на услуги связи. Ведь среди трех крупнейших украинских операторов самые дешевые пакеты услуг предлагает именно lifecell. В частности, в конце 2024 года, когда два главных игрока рынка связи в Украине Киевстар и Vodafone начали поднимать цены на свои услуги, произошел настоящий бум на перенос номеров в lifecell. Ведь самый молодой оператор страны оставил старые цены, а некоторые тарифы lifecell даже снизились.