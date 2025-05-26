Украинцы начали получать «письма счастья» от налоговой: кому их присылают

В Украине серьезно взялись за предпринимателей, соответствующим образом не зарегистрировавших свою деятельность и не платящих налогов. В частности, речь идет об онлайн-торговцах, которые уже начали получать так называемые «письма счастья» от налоговой. И это только начало, хотя в Государственной налоговой службе Украины уверяют, что посланные сообщения имеют только разъяснительную цель.

Кому приходят уведомления от налоговой?

Как отметили в пресс-службе ГНС Украины, за 3 недели марта украинцы получили около 97,5 тыс. переводов на общую сумму 162,7 млн. грн. Из всех этих граждан как ФЛП зарегистрировано только 212 человек. В этой связи налоговая разослала более 3000 писем, в которых попросила объяснить происхождение полученных средств.

При этом в ГНС отметили, что вопреки распространяемой прессой информации сообщения не рассылали лицам, на счету которых лишь несколько переводов на 100-200 грн. «Письма счастья» получили только те, кто за указанный период получил несколько десятков транзакций на общую сумму более 40 тыс. грн. Например, среди «рекордсменов» по ​​версии налоговой оказался гражданин, которому поступило 40 переводов на сумму около 413 тыс. грн.

Рассылка таких сообщений имеет целью напомнить украинцам, что осуществление хозяйственной деятельности без соответствующего статуса незаконно. Поэтому граждане, желающие что-либо продавать через онлайн-платформы, должны зарегистрироваться как предприниматель или ФЛП и регулярно платить налоги. Тогда им не будут страшны никакие письма из налоговой.

В ГНС предупредили о «налоговых мошенниках»

Государственная налоговая служба Украины также предупредила, что сейчас участились случаи с фейковыми сообщениями из налоговой. Украинцы получают электронные сообщения, в которых им угрожают прекращением деятельности в случае неуплаты определенной суммы налога.

В налоговой посоветовали гражданам не реагировать на такие сообщения, особенно, если они поступили с частных или иностранных электронных ящиков. Ведь ГНС Украины рассылает письма только двумя способами:

через Электронный кабинет налогоплательщика;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Поэтому любые письма, полученные с «левых» адресов или каким-либо другим путем, не являются правомерными.