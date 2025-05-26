Українці почали отримувати «листи щастя» від податкової: кому їх надсилають

В Україні серйозно взялися за підприємців, які відповідним чином не зареєстрували свою діяльність та не платять податків. Зокрема мова йде про онлайн-торговців, які вже почали отримувати так звані «листи щастя» від податкової. І це лише початок, хоч у Державній податковій службі України запевняють, що надіслані повідомлення мають лише роз’яснювальну мету.

Кому приходять повідомлення від податкової?

Як зазначили у прес-службі ДПС України, протягом 3 тижнів березня українці отримали близько 97,5 тис. переказів на загальну суму 162,7 млн грн. З усіх цих громадян як ФОП зареєстровані лише 212 осіб. У зв’язку з цим податкова розіслала понад 3000 листів, у яких попрохала пояснити походження отриманих коштів.

При цьому у ДПС зауважили, що, всупереч поширюваній пресою інформації, повідомлення не розсилали особам, на рахунку яких лише кілька переказів на 100-200 грн. «Листи щастя» отримали лише ті, хто протягом зазначеного періоду отримав кілька десятків транзакцій на загальну суму понад 40 тис. грн. Наприклад серед «рекордсменів» за версією податкової опинився громадянин, якому надійшло 40 переказів на суму близько 413 тис. грн.

Розсилка таких повідомлень має на меті нагадати українцям, що здійснення господарської діяльності без відповідного статусу є незаконним. Тож громадяни, які бажають щось продавати через онлайн-платформи повинні зареєструватися як підприємець чи ФОП та регулярно платити податки. Тоді їм не будуть страшні жодні листи з податкової.

У ДПС попередили про «податкових шахраїв»

Державна податкова служба України також попередила, що зараз трапляється чимраз більше випадків із фейковими повідомленнями з податкової. Українці отримують електронні повідомлення, у яких їм погрожують припиненням діяльності в разі несплати певної суми податку.

У податковій порадили громадянам не реагувати на такі повідомлення, особливо якщо вони надійшли з приватних чи іноземних електронних скриньок. Адже ДПС України розсилає листи лише двома способами:

через Електронний кабінет платника податків;

рекомендованим листом зі сповіщенням про вручення.

Тож будь-які листи, отримані з «лівих» адрес чи будь-яким іншим шляхом не є правомірними.