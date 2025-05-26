Плюс 1000 грн доплаты к каждой пенсии: кто из пенсионеров может рассчитывать на такую ​​помощь от государства

В Украине одинокие пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на существенную доплату к пенсии. Сумма такой доплаты одинакова для всех и составляет почти 1000 грн. Но чтобы ее получить пенсионер должен удовлетворять определенным условиям.

Кто может получить доплату к пенсии?

Согласно Закону «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», право на доплату имеют пенсионеры, которые:

уже достигли возраста 80 лет;

получают пенсию по возрасту;

нуждаются в постоянном уходе, что подтверждает заключение врачебно-консультативной комиссии;

одинокие, то есть проживают без родственников или других лиц, которые могли бы за ними ухаживать.

Если пенсионер удовлетворяет всем этим условиям, то имеет право на ежемесячную выплату в размере 40% прожиточного минимума. На сегодня прожиточный минимум составляет 2361 грн. Поэтому одиноким пожилым пенсионерам регулярно доплачивают до пенсии 944 грн.

Кто не имеет права на доплату по уходу?

Ежемесячную доплату к пенсии для одиноких пожилых пенсионеров не могут получать граждане, которым государство уже выплачивает пособие по инвалидности. Ведь получать две соцвыплаты одновременно закон не разрешает. Поэтому пожилые люди, которые являются инвалидами I, II или III группы не имеют права на доплату к пенсии в размере 944 грн.

Как одинокому пенсионеру подать заявку на получение доплаты?

Чтобы к пенсии одинокого пенсионера в возрасте более 80 лет, нуждающегося в уходе начали доплачивать 944 грн, ему нужно подать заявление в Пенсионный фонд или органы соцзащиты. К заявлению следует добавить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

заключение о потребности в уходе, выданное врачебно-консультативной комиссией.

Документы рассмотрят и если пенсионер действительно удовлетворяет всем критериям выплаты, то уже со следующего месяца ему начнут начислять доплату в сумме 944 грн.