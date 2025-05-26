Плюс 1000 грн доплати до кожної пенсії: хто з пенсіонерів може розраховувати на таку допомогу від держави

В Україні самотні пенсіонери у віці понад 80 років можуть розраховувати на суттєву доплату до пенсії. Сума такої доплати є однаковою для всіх і становить майже 1000 грн. Але щоб її отримати пенсіонер повинен задовільняти певним умовам.

Хто може отримати доплату до пенсії?

Згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» право на доплату мають пенсіонери, які:

вже досягли віку 80 років;

отримують пенсію за віком;

потребують постійного догляду, що підтверджує висновок лікарсько-консультативної комісії;

самотні, тобто проживають без родичів чи інших осіб, що могли б за ними доглядати.

Якщо пенсіонер задовільняє всім цим умовам, то має право на щомісячно виплату в розмірі 40% прожиткового мінімуму. Станом на сьогодні прожитковий мінімум становить 2361 грн. Тож самотнім пенсіонерам похилого віку регулярно доплачують до пенсії 944 грн.

Хто не має права на доплату по догляду?

Щомісячну доплату до пенсії для самотніх пенсіонерів похилого віку не можуть отримувати громадяни, яким держава вже виплачує допомогу по інвалідності. Адже отримувати дві соцвиплати одночасно закон не дозволяє. Тож люди похилого віку, що є інвалідами І, ІІ або ІІІ групи не мають права на доплату до пенсії в розмірі 944 грн.

Як самотньому пенсіонеру подати заявку на отримання доплати?

Щоб до пенсії самотнього пенсіонера у віці понад 80 років, що потребує догляду почали доплачувати 944 грн, йому потрібно подати заяву до Пенсійного фонду чи органів соцзахисту. До заяви належить додати наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

висновок про потребу в догляді, виданий лікарсько-консультативною комісією.

Документи розглянуть і якщо пенсіонер справді задовільняє усім критеріям виплати, то вже з наступного місяця йому почнуть нараховувати доплату в сумі 944 грн.