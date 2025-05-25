Более 40% воробьев воспитывают чужих птенцов: как самцы реагируют на «измену»

В отличие от многих других птиц, воробьи известны своими запутанными «семейными» отношениями. Некоторые пары сохраняют верность, но многие самцы активно ищут «левые» связи. Самки же могут иметь потомство от альфа-самцов, которые демонстрируют явные признаки силы (например, широкое темное пятно на груди). Однако воспитывать птенцов они предпочитают с более заботливым, хоть и не таким эффектным партнером.

Основные моменты репродуктивной стратегии воробьев:

«Романы на стороне». Самки могут спариваться с другими самцами, подбрасывая их птенцов в свое гнездо.

Выбор партнера. Гены – от сильного самца, а уход за потомством – от надежного и заботливого.

Биологическая выгода. Такая смешанная стратегия размножения оказалась эффективнее строгой моногамии или полигамии для выживания вида.

Это объясняется биологической выгодой: сильные гены получаются от альфа-самца, а заботливый уход за потомством – от надежного партнера. Такая смешанная стратегия размножения оказалась эффективнее строгой моногамии или полигамии.

«Расследование на перьях”: как самцы узнают об обмане

У воробьев нет ревности в человеческом понимании, но последствия для «неверных» самок все же существуют. Самцы не бросают своих партнерш, но могут сознательно сокращать помощь: реже кормить птенцов или саму самку. Это их способ «наказать» за измену и предотвратить ее повторение в будущем.

Но как же они вообще узнают, что самка «сходила налево»? В отличие от людей, воробьи-самцы не могут распознать чужих птенцов по внешности – птенцы от разных самцов выглядят одинаково. Орнитологи предполагают, что самцы ориентируются по времени отсутствия своей партнерши. Если самка надолго исчезает из гнезда, самец делает выводы. Прямых доказательств у него нет, но «паек» для птенцов уменьшается. Природу не интересует моральный аспект отношений – ее цель состоит в выживании и размножении вида. Поэтому воробьиная «семейная драма» – это не прихоть, а адаптация. Возможно, однажды вид все же придет к строгой моногамии. А возможно, самки просто станут хитрее.