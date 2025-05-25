Більше 40% горобців виховують чужих пташенят: як самці реагують на “зраду”

Понад 40% самців хатніх горобців виховують не своє потомство. Самка може звести роман з іншим самцем, а потім підкинути його пташенят у власне гніздо, не викликаючи підозр. Ця дивовижна особливість горобців ставить питання: чому вірні партнери продовжують піклуватися про чужих пташенят і що відбувається, коли вони здогадуються про “зраду”?

Заплутані стосунки у горобців: біологічна вигода чи драма?

На відміну від багатьох інших птахів, горобці відомі своїми заплутаними “сімейними” стосунками. Деякі пари зберігають вірність, але багато самців активно шукають “ліві” зв’язки. Самки ж можуть мати потомство від альфа-самців, які демонструють явні ознаки сили (наприклад, широку темну пляму на грудях). Проте виховувати пташенят вони воліють з більш турботливим, хоч і не таким ефектним партнером.

Основні моменти репродуктивної стратегії горобців:

“Романи на стороні”. Самки можуть спаровуватися з іншими самцями, підкидаючи їхніх пташенят у своє гніздо.

Вибір партнера. Гени – від сильного самця, а догляд за потомством – від надійного та турботливого.

Біологічна вигода. Така змішана стратегія розмноження виявилася ефективнішою за строгу моногамію чи полігамію для виживання виду.

Це пояснюється біологічною вигодою: сильні гени отримуються від альфа-самця, а турботливий догляд за потомством – від надійного партнера. Така змішана стратегія розмноження виявилася ефективнішою за строгу моногамію або полігамію.

“Розслідування на пір’ї”: як самці дізнаються про обман

У горобців немає ревнощів у людському розумінні, але наслідки для “невірних” самок все ж існують. Самці не покидають своїх партнерок, але можуть свідомо скорочувати допомогу: рідше годувати пташенят або саму самку. Це їхній спосіб “покарати” за зраду та запобігти її повторенню в майбутньому.

Але як же вони взагалі дізнаються, що самка “сходила наліво”? На відміну від людей, горобці-самці не можуть розпізнати чужих пташенят за зовнішністю – пташенята від різних самців виглядають однаково. Орнітологи припускають, що самці орієнтуються за часом відсутності своєї партнерки. Якщо самка надовго зникає з гнізда, самець робить висновки. Прямих доказів у нього немає, але “пайок” для пташенят зменшується. Природу не цікавить моральний аспект відносин – її мета полягає у виживанні та розмноженні виду. Тому горобчина “сімейна драма” – це не примха, а адаптація. Можливо, одного дня вид все ж прийде до суворої моногамії. А можливо, самки просто стануть хитрішими.