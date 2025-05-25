Опублікували нові тарифи на світло з 1 липня: скільки українці платитимуть за 1 кВт*год

Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення щодо тарифів на електроенергію для населення. Фіксований тариф на світло продовжено до 31 жовтня 2025 року. Це означає, що у червні, липні та наступні місяці українці платитимуть за електроенергію за поточним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*год.

Чинний тариф та зміни в комунальних послугах

Рішення про продовження дії фіксованого тарифу закріплено постановою Кабміну №480 від 29.04.2025 року. Таким чином, для більшості споживачів вартість електроенергії залишається незмінною. Наприклад, сім’я, яка проживає в будинку з електроплитою та централізованим гарячим водопостачанням і споживає до 230 кВт*год на місяць (за соціальною нормою), платитиме 993,6 грн.

Водночас, за даними Держстату, загалом комунальні тарифи в Україні зросли на 20,1% з квітня 2024 по квітень 2025 року. Зокрема, електроенергія подорожчала на 63,6%. Значне зростання також торкнулося:

послуг з управління багатоквартирними будинками – на 18,9%;

прибирання сміття – на 10,7%.

Менш значно зросли тарифи на утримання та ремонт житла (на 3,3%), водопостачання (на 0,7%) та каналізацію (на 0,6%).

Тарифи на газ: що відомо

Окрім електроенергії, стабільною залишається ситуація і з тарифами на газ. Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік – до 30 квітня 2026 року. Це означає, що приватні клієнти компанії отримуватимуть газ за колишнім тарифом 7,96 грн/кубометр у червні, липні та наступні місяці.

Ці рішення уряду та енергетичних компаній спрямовані на забезпечення стабільності цін на комунальні послуги для населення в умовах, що склалися.