10 привычек из СССР, за которые сейчас стыдно: передались ли они вам?

Во времена существования СССР выросли целые поколения, которые, пытаясь выжить в условиях дефицита и низкого уровня жизни, усвоили определенные бытовые привычки. Многие из них были продиктованы желанием сэкономить, и нередко эти «привычки бедности» передавались детям. Времена изменились, и то, что раньше было нормой, сегодня может вызывать недоумение или даже стыд.

Привычки экономии и «отложенной жизни»

Некоторые привычки, которые были абсолютно нормальными в советское время, сегодня потеряли свою актуальность или даже выглядят странно.

Привычки, которые передавались из поколения в поколение:

Штопать носки. Хотя бережливость сама по себе не является пороком, раньше это было продиктовано не заботой об экологии, а исключительно необходимостью экономии. В современном мире, когда можно легко приобрести новые носки, штопка кажется пережитком прошлого. Упрощать рецепты. Из-за постоянного отсутствия необходимых продуктов, хозяйки вынуждены были заменять ингредиенты, что приводило к бедному и однообразному рациону, основанному преимущественно на картофеле. Сушить белье во дворах и выбивать ковры. Железные конструкции для сушки белья до сих пор встречаются, но вывешивание личных вещей на всеобщее обозрение или выбивание ковров на улице сейчас воспринимается как странность. Большинство предпочитает сушильные машины или химчистку. Не носить новые вещи. Купив новую вещь, ее часто откладывали «на особый случай», который мог так и не наступить. Это касалось и сервантов, заполненных дорогой посудой, которая использовалась только по праздникам. Такое явление называют «синдромом отложенной жизни», и сегодня жить «здесь и сейчас» – это уже норма. Постоянно смотреть телевизор. Во многих домах «зомбоящик» работал непрерывно, что часто было способом борьбы с одиночеством. Сегодня это может вызывать неловкость, когда телевизор включен во время общения с гостями. Ехать на дачу. Дача была не местом отдыха, а необходимостью выращивать еду, чтобы дополнить скудный рацион. Фактически, это напоминало барщину – работать на заводе, а потом еще и на собственном участке. «Спорт для детей и спортсменов». Представление о том, что спортом можно заниматься только до 18 лет, а потом надо стать «взрослым и серьезным человеком», приводило к низкой физической активности среди взрослого населения. Не проявлять бизнес-инициативу. Любые попытки «что-то продать» часто воспринимались как стыд и признак бедности, ведь торговля ассоциировалась со «спекуляцией». Это тормозило развитие предприимчивости. Курение и пьянство при детях. Это было нормой жизни, тогда как сейчас такие действия являются признаком бескультурья и осуждаются обществом. Стирать пакеты. Это очень показательная привычка, свидетельствующая о глубокой бедности. Стирать и повторно использовать одноразовые вещи – это уже не экономия, а отчаяние.

Эти привычки, хоть и были вынужденными в свое время, в современном контексте выглядят устаревшими и, по мнению многих, даже стыдными. Важно осознавать, как прошлое влияет на нас, и стремиться жить полноценно в сегодняшнем дне.