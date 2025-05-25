Опубликовали новые тарифы на свет с 1 июля: сколько украинцы будут платить за 1 кВт*час

Кабинет Министров Украины принял важное решение относительно тарифов на электроэнергию для населения. Фиксированный тариф на свет продлен до 31 октября 2025 года. Это означает, что в июне, июле и последующие месяцы украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Действующий тариф и изменения в коммунальных услугах

Решение о продлении действия фиксированного тарифа закреплено постановлением Кабмина №480 от 29.04.2025 года. Таким образом, для большинства потребителей стоимость электроэнергии остается неизменной. Например, семья, проживающая в доме с электроплитой и централизованным горячим водоснабжением и потребляющая до 230 кВт*ч в месяц (по социальной норме), будет платить 993,6 грн.

В то же время, по данным Госстата, в целом коммунальные тарифы в Украине выросли на 20,1% с апреля 2024 по апрель 2025 года. В частности, электроэнергия подорожала на 63,6%. Значительный рост также коснулся:

услуг по управлению многоквартирными домами – на 18,9%;

уборки мусора – на 10,7%.

Менее значительно выросли тарифы на содержание и ремонт жилья (на 3,3%), водоснабжение (на 0,7%) и канализацию (на 0,6%).

Тарифы на газ: что известно

Кроме электроэнергии, стабильной остается ситуация и с тарифами на газ. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год – до 30 апреля 2026 года. Это означает, что частные клиенты компании будут получать газ по прежнему тарифу 7,96 грн/кубометр в июне, июле и последующие месяцы.

Эти решения правительства и энергетических компаний направлены на обеспечение стабильности цен на коммунальные услуги для населения в сложившихся условиях.