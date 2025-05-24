Это мороженое – настоящий яд в привлекательной упаковке: что с ним не так

С потеплением украинцы снова начали покупать самое популярное летнее лакомство – мороженое. К счастью сейчас существует немало видов этого вкуса: ванильное, шоколадное, фруктовое, с орешками и т.д. Каждый выбирает то, которое нравится больше всего. Однако немногие знают, как распознать угрозу в обычной упаковке мороженого.

Какое мороженое не стоит покупать?

Эксперты в области безопасности продуктов питания предупреждают, что сейчас на полках отечественных супермаркетов полно мороженого, которое лучше обходить стороной. Мало того, что оно может оказаться невкусным, да еще и нанесет непоправимый вред вашему здоровью.

Речь идет о мороженом с «растительными жирами». Следует отметить, что под формулировкой «растительные жиры» производитель прячет дешевое кокосовое или пальмовое масло. Такая составляющая не несет никакой пользы здоровью и не придает мороженому его «настоящий» вкус. Эти масла являются дешевым заменителем натурального молока и значительно уменьшают себестоимость конечного продукта.

В чем беда мороженого с растительными жирами?

Мороженое с дешевыми заменителями молочного жира содержит большое количество трансжиров, значительно повышающих риск заболеваний сосудов и сердца. Более того, из-за отсутствия в составе натурального молока, оно не содержит ни белков, ни кальция. То есть это пустышка с искусственными вкусовыми примесями и не больше.

Как выбрать настоящее мороженое?

Чтобы не ошибиться с выбором, всегда проверяйте состав мороженого. Если там есть растительные жиры – это определенно не ваш вариант. Лучше же покупать мороженое, соответствующее ДСТУ 4733:2007. Этот стандарт предполагает использование только натуральных ингредиентов. В частности, именно за ним производится тот самый вкусный пломбир с по крайней мере 12% содержанием молочных жиров. Он не только вкусен и имеет нежную, тающую на языке текстуру, но и вполне безопасен для здоровья.