В Украине будут больше платить семьям с детьми: правительство хочет преодолеть демографический кризис

В Украине собираются увеличить сумму пособия, получаемого при рождении детей. За первого ребенка будут платить 50-75 тыс. грн, за второго – около 125 тыс. грн, а за третьего потомка родители будут получать аж 175 тыс. грн. Более того, в правительстве уже планируют создание специальной системы сопровождения на всех жизненных этапах ребенка.

Почему собираются увеличить выплаты новорожденным?

Увеличение помощи для молодых родителей должно прежде всего побороть демографический кризис в Украине и дать украинским детям надежную финансовую опору. По крайней мере, так утверждает председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Нардеп считает, что увеличение выплат при рождении ребенка сейчас очень своевременно и продемонстрирует готовность государства перейти от слов к действиям.

О повышении выплат во властных кругах заговорили не впервые

Стоит отметить, что Гетманцев уже питался повысить выплаты на новорожденных в 2021 году. Тогда он даже подал на рассмотрение Совета законопроект, в котором были прописаны следующие суммы выплат:

50 тыс. грн – на первого ребенка;

100 тыс. грн – на второго;

150 тыс. грн – на третьего ребенка.

Этот документ также был сформирован финансовым комитетом ВР, однако не получил должной поддержки. Сейчас же Гетманцев убежден, что осуществить задуманное удастся. Правда, суммы выплат он проиндексировал до 75, 125 и 175 тыс. грн. Но нардеп убежден – такие расходы, которые в общей сложности составляют 12 млрд грн в год, полностью вписываются в государственный бюджет Украины.

Какие еще виды финансовой поддержки будут предложены украинским детям?

Кроме выплат на ребенка при его рождении, Даниил Гетманцев также намерен претворить в жизнь и другие системы финансовой поддержки украинских детей. В частности, он хочет создать систему долгосрочного сопровождения ребенка и семьи. Эта система будет включать:

«еЯсли» – помощь с уходом в раннем возрасте;

«Пакет школьника» – помощь в подготовке к школе;

другие способы поддержки ребенка вплоть до его совершеннолетия.

Гетманцев обьяснил, что стремится прежде всего повысить уверенность молодых семей в завтрашнем дне и обеспечить им надежную поддержку на каждом этапе жизни их детей.