В Україні будуть більше платити сім’ям з дітьми: уряд хоче подолати демографічну кризу

В Україні збираються збільшити суму допомоги, яку отримують при народженні дітей. За першу дитину платитимуть 50-75 тис. грн, за другу – близько 125 тис. грн, а за третього нащадка батьки отримуватимуть аж 175 тис. грн. Ба більше, в уряді вже планують створення спеціальної системи супроводу на всіх життєвих етапах дитини.

Чому збираються збільшити виплати на новонароджени

Збільшення допомоги для молодих батьків має на мені перш за все побороти демографічну кризу в Україні та дати українським дітям надійну фінансову опору. Принаймні так стверджує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Нардеп вважає, що збільшення виплат при народженні дитини зараз дуже своєчасне і продемонструє готовність держави перейти від слів до дій.

Про підвищення виплат у владних колах заговорили не вперше

Варто зазначити, що Гетманцев вже поривався підвищити виплати на новонароджених у 2021 році. Тоді він навіть подав на розгляд Ради законопроект, у якому були прописані такі суми виплат:

50 тис. грн – на першу дитину;

100 тис. грн – на другу;

150 тис. грн – на третю дитину.

Цей документ теж був сформований фінансовим комітетом ВР, проте не отримав належної підтримки. Наразі ж Гетманцев переконаний, що здійснити задумане таки вдасться. Щоправда суми виплат він проіндексував до 75, 125 та 175 тис. грн. Але нардеп переконаний – такі витрати, що загалом складають 12 млрд грн на рік, цілком вписуються у державний бюджет України.

Які ще види фінансової підтримки запропонують українським дітям?

Крім виплат на дитину при її народженні, Данило Гетманцев також має намір втілити в життя й інші системи фінансової підтримки українських дітей. Зокрема він хоче створити систему довгострокового супроводу дитини та родини. Ця система включатиме:

«єЯсла» – допомога з доглядом в раньому віці;

«Пакет школяра» – допомога з підготовкою до школи;

інші способи підтримки дитини аж до її повноліття.

Гетманцев пояснив, що прагне насамперед підвищити впевненість молодих родин в завтрашньому дні та забезпечити їм надійну підтримку на кожому етапі життя їх дітей.