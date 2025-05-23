Контрафактное горючее на каждом шагу: какой город Украины прославился наибольшим количеством нелегальных АЗС

Украину заполонили нелегальные автозаправки. Больше всего их во Львове – более 87 штук. А это, к слову, около 20% от общего количества таких АЗС в стране. Данные о точках незаконной продажи горючего на днях опубликовала Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ).

В каких регионах больше всего нелегальных АЗС?

По данным НАУ в топ-5 областей, где зафиксировано наибольшее число «черных» автозаправок, вошли:

Одесская область – 47 (11% общеукраинского количества);

Киевщина и сама столица – 44 (10%);

Ивано-Франковская область – 34 (8%);

Днепропетровщина – 29 (7%).

Даже, несмотря на усилия государственных структур, нелегальные заправки продолжают процветать. Тем самым они подрывают экономику страны – демпингуют рынок, влияя на конкурентоспособность легальных АЗС.

Какой вред от «черных» АЗС?

Аналитики НАУ объяснили, что теневые участники топливного рынка не только реализуют контрафакт, но и уходят от уплаты налогов. Но это еще не все:

нелегальные заправки выплачивают своим работникам зарплаты «в конвертах»;

работают в обход всех базовых норм безопасности.

Но, несмотря на все нарушения, автомобилисты охотно заправляются на таких АЗС. Ведь они предлагают горючее на 15-20% дешевле, чем официальные заправки.

Как производят контрафактное горючее?

Есть немало способов «бодяжить» горючее. Одним из самых популярных является искусственное понижение октанового числа. В результате горючее сгорает неравномерно, что может впоследствии вызвать определенные проблемы с двигателем.

Другим, также достаточно распространенным способом изготовления поддельного горючего, является искусственное повышение октанового числа. Для этого в горючее добавляют:

эфиры и спирты. Если в топливе их около 10%, расход горючего резко растет. В жару же использование такого горючего может способствовать образованию в топливной системе воздушных пробок;

ароматические углеводороды. С ними количество нагара увеличивается в разы, что в свою очередь сказывается на состоянии фильтра в баке, трубки системы подачи горючего, разного рода уплотнителей и т.п.

Именно поэтому контрафактное топливо не рекомендуется для использования. Ведь с ним сохранить топливную систему и двигатель в приличном состоянии точно не получится.