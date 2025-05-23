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Контрафактное горючее на каждом шагу: какой город Украины прославился наибольшим количеством нелегальных АЗС

Аналитики Нефтегазовой Ассоциации Украины рассказали, чем опасно контрафактное топливо для Вашей машины.

Дайнеко Наталія24.05.2025

Украину заполонили нелегальные автозаправки. Больше всего их во Львове – более 87 штук. А это, к слову, около 20% от общего количества таких АЗС в стране. Данные о точках незаконной продажи горючего на днях опубликовала Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ).

В каких регионах больше всего нелегальных АЗС?

По данным НАУ в топ-5 областей, где зафиксировано наибольшее число «черных» автозаправок, вошли:

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  • Одесская область – 47 (11% общеукраинского количества);
  • Киевщина и сама столица – 44 (10%);
  • Ивано-Франковская область – 34 (8%);
  • Днепропетровщина – 29 (7%).

Даже, несмотря на усилия государственных структур, нелегальные заправки продолжают процветать. Тем самым они подрывают экономику страны – демпингуют рынок, влияя на конкурентоспособность легальных АЗС.

Какой вред от «черных» АЗС?

Аналитики НАУ объяснили, что теневые участники топливного рынка не только реализуют контрафакт, но и уходят от уплаты налогов. Но это еще не все:

  • нелегальные заправки выплачивают своим работникам зарплаты «в конвертах»;
  • работают в обход всех базовых норм безопасности.

Но, несмотря на все нарушения, автомобилисты охотно заправляются на таких АЗС. Ведь они предлагают горючее на 15-20% дешевле, чем официальные заправки.

Как производят контрафактное горючее?

Есть немало способов «бодяжить» горючее. Одним из самых популярных является искусственное понижение октанового числа. В результате горючее сгорает неравномерно, что может впоследствии вызвать определенные проблемы с двигателем.

Другим, также достаточно распространенным способом изготовления поддельного горючего, является искусственное повышение октанового числа. Для этого в горючее добавляют:

  • эфиры и спирты. Если в топливе их около 10%, расход горючего резко растет. В жару же использование такого горючего может способствовать образованию в топливной системе воздушных пробок;
  • ароматические углеводороды. С ними количество нагара увеличивается в разы, что в свою очередь сказывается на состоянии фильтра в баке, трубки системы подачи горючего, разного рода уплотнителей и т.п.

Именно поэтому контрафактное топливо не рекомендуется для использования. Ведь с ним сохранить топливную систему и двигатель в приличном состоянии точно не получится.

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Дайнеко Наталія24.05.2025
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