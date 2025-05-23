Контрафактне пальне на кожному кроці: яке місто України прославилося найбільшою кількістю нелегальних АЗС

Україну заполонили нелегальні автозаправки. Найбільше їх у Львові – понад 87 штук. А це, до слова, близько 20% загальної кількості таких АЗС в країні. Дані про точки незаконного продажу пального днями опублікувала Нафтогазова Асоціація України (НАУ).

В яких регіонах найбільше нелегальних АЗС?

За даними НАУ до топ-5 областей, де зафіксовано найбільше число «чорних» автозаправок, увійшли:

Одещина – 47 (11% від загальноукраїнської кількості);

Київщина та сама столиця – 44 (10%);

Івано-Франківщина – 34 (8%);

Дніпропетровщина – 29 (7%).

Навіть попри зусилля державних структур, нелегальні заправки продовжують процвітати. Тим самим вони підривають економіку країни – демпінгують ринок, впливаючи на конкурентоспроможність легальних АЗС.

Яка шкода від «чорних» АЗС?

Аналітики НАУ пояснили, що тіньові учасники паливного ринку не лише реалізовують контрафакт, а й уникають сплати податків. Але це ще не все:

нелегальні заправки виплачують своїм працівникам зарплати «у конвертах»;

працюють в обхід всіх базових безпекових норм.

Та попри всі порушення, автомобілісти охоче заправляються на таких АЗС. Адже вони пропонують на 15-20% дешевше пальне, ніж офіційні заправки.

Як виготовляють контрафактне пальне?

Є чимало способів «бодяжити» пальне. Одним з найпопулярніших є штучне зниження октанового числа. Внаслідок цього пальне згоряє нерівномірно, що може згодом викликати певні проблеми з двигуном.

Іншим, також досить поширеним способом виготовлення підробного пального, є штучне підвищення октанового числа. Для цього у пальне додають:

ефіри та спирти. Якщо у паливі їх близько 10%, витрата пального різко зростає. В спеку ж використання такого пального може сприяти утворенню в паливній системі повітряних пробок;

ароматичні вуглеводні. З ними кількість нагару збільшується в рази, що в свою чергу позначається на стані фільтра в баку, трубки сивтеми подачі пального, різного роду ущільнювачів тощо.

Саме тому контрафактне пальне категорично не рекомендоване для використання. Адже з ним зберегти паливну систему та двигун у пристойному стані точно не вийде.