Це морозиво – справжня отрута в привабливому пакуванні: що з ним не так

Із потеплінням українці знову почали купувати найпопулярніші літні ласощі – морозиво. На щастя зараз існує чимало видів цього смаколика: ванільне, шоколадне, фруктове, з горішками тощо. Кожен вибирає те, яке подобається найбільше. Однак мало хто знає, як розпізнати загрозу у звичайній упаковці морозива.

Яке морозиво не варто купувати?

Експерти в галузі безпеки продуктів харчування попереджають, що зараз на полицях вітчизняних супермаркетів повно морозива, яке краще обминати стороною. Мало того, що воно може виявитися геть несмачним, та ще й завдасть непоправної шкоди вашому здоров’ю.

Йдеться про морозиво із «рослинними жирами». Варто зазначити, що під формулюванням «рослинні жири» виробник ховає дешеву кокосову чи пальмову олію. Такий складник не несе жодної користі здоров’ю та не додає морозиву його «справжнього» смаку. Натомість ці олії є дешевим замінником натурального молока і значно зменшують собівартість кінцевого продукту.

У чому біда морозива з рослинними жирами?

Морозиво з дешевими замінниками молочного жиру містить велику кількість трансжирів, які значно підвищують ризик захворювань судин і серця. Ба більше, через відсутність у складі натурального молока, воно не містить ані білків, ні кальцію. Тобто це пустишка зі штучними смаковими домішками і не більше.

Як вибрати справжнє морозиво?

Щоб не помилитися з вибором, завжди перевіряйте склад морозива не виходячи з магазину. Якщо там є рослинні жири – це точно не ваш варіант. Найкраще ж купувати морозиво, що відповідає ДСТУ 4733:2007. Цей стандарт передбачає використання лише натуральних інгредієнтів. Зокрема саме за ним виготовляється той самий найсмачніший пломбір із принаймні 12% вмістом молочних жирів. Він не тільки дуже смачний та має ніжну, танучу на язиці текстуру, а й цілком безпечний для здоров’я.