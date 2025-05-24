Ці 3 кросовери – причина сорому для виробників: низька ціна та привабливий зовнішній вигляд не компенсують проблем під капотом

Інколи купуючи автівку за досить низькою ціною здається, що казково пощастило. Але пізніше починають виходити на поверхню приховані проблеми цієї машини. Авто експерти назвали три кросовери, зовнішній вигляд яких зовсім не відповідає внутрішньому вмісту. Зручний дизайн та стильний салон приховують, а при цьому досить демократична ціна насправді зберігають не найприємніші таємниці.

Peugeot 3008 I

Зовні це типовий кросовер, однак поводить себе як справжнісінький мінівен. Особливо проблемними є моделі 1-го покоління із бензиновими двигунами 1.6 л та 120 чи 150 «кониками» під капотом. Встановивши на цю машину двигун EP6, створений під час співпраці PSA та BMW, виробник дуже помилився. Адже в процесі експлуатації у цієї машини дуже швидко з’являється ціла низка проблем:

розтягнення ланцюга ГРМ вже після 60 км пробігу;

необхідність частої заміни мастила;

підтікання антифризу;

погана вентиляція картерних газів;

ненадійні маслознімні ковпачки.

Радує лише шестиступенева коробка аввтомат від Aisin, з якою жодних проблем. Але погодьтесь – на тлі інших проблем цього малувато.

Volkswagen Tiguan I

Якщо мова про модель 1.4 TSI CAVA, то це фатальний промах. Навіть із невеликим пробігом ця машина може створити вам чимало проблем:

розтягнутий ланцюг ГРМ;

перегрівання, протічки, а подекуди й детонація;

руйнування поршнів, зазвичай він заправки неякісним пальним;

вередлива коробка передач як на механіці, так і у версії автомат.

При цьому автівка у брендовому VAG -дизайні має чудову ергономіку та комфортний салон. Але недоліки, на жаль, перекривають переваги.

Ford Kuga II

Модель із двигуном на 2.5 л – здавалось би чудовий вибір за всіма показниками. Якби не ecoboost:

тріщини в ГБЦ;

перегріви та проблеми з насосом;

проблеми із системою охолодження;

низький ресурс двигуна та завищені вимоги до пального;

стрімке утворення нагару.

Тож якщо ви все ж вирішили обрати Kuga — обирайте модель із надійним атмосферником. Але навіть при цьому хорошу ліквідність вам ніхто не гараантує.